Un hommage rendu à Biyouna par des artistes en Algérie – Découvrez sa réaction

La célèbre Biyouna se voit attribuer un hommage digne d’un oscar ! En effet, elle est une personnalité très appréciée par les algériens. Une grande surprise aux yeux de cette diva algérienne à la vue d’une œuvre très réaliste tracée des mains d’un artiste local. Découvrez en détails ce grand hommage !

Un hommage spécial pour Biyouna, la célèbre actrice et comédienne Algérienne

C’est une chose tellement évidente ! La comédienne, Biyouna est une personnalité très aimée par les Algériens. Rompus par ses carrières de chanteuse, d’actrice et de comédienne, la diva algérienne se fait acclamer d’une manière tout aussi originale. En effet, les Algériens ont honoré la star Biyouna dans la rue. Un hommage que l’actrice algérienne ne s’attendait même pas. Et dans la foulée des applaudissements, une voile tombe pour laisser apparaître un splendide portrait de la comédienne algérienne. Le portrait en question a été dessiné par un artiste local qui veillait à ajouter tous les détails relatifs à la célébrité algérienne. Il s’agit entre autre d’un portrait retraçant le visage de Biyouna en noir et blanc. Et la star de la télé algérienne, Biyouna, ébahie par le réalisme de l’œuvre se laisse trahir par une joie et un sourire formidable. Elle n’a pas oublié de remercier chaleureusement l’artiste pour son œuvre de 2 mètres de haut.

Biyouna, une grande militante du secteur cinématographique

Outre sa notoriété en tant que chanteuse et comédienne, la diva algérienne, Biyouna, a largement exprimé son souhait de valoriser le secteur cinématographique. En effet, elle a clairement défendu l’intérêt des acteurs sur le territoire algérien. Dans ce sillage, Biyouna a exprimé délibérément son souhait de voir ce secteur reprendre de ses ailes et prospérer en Algérie. A noter que la comédienne algérienne a été le sujet de nombreuses critiques concernant sa demande de valorisation vis-à-vis de ces prestations. Une action interprétée par la plupart comme une demande de trop. Toutefois, la star algérienne s’est largement défendue en montrant son intérêt pour tous les acteurs et non seulement sa petite personnalité.