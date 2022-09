Un homme de Tlemcen épouse 2 femmes le même jour – les algériens donnent leurs avis ! (vidéo)

Depuis samedi, le mariage insolite de cet homme enflamme la toile en Algérie et engendre beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Les commentaires sur cet acte hors du commun fusent de toute part et l’événement devient de plus en plus viral. En effet, cet algérien a épousé deux femmes le même jour, et célèbre les noces dans la même salle de fête.

Le mariage polygame dans la société algérienne

Le mariage est une étape importante de la vie, et cet homme algérien a décidé de le faire d’une façon inédite. Il s’appelle Rachid et vient de la commune de Tlemcen. Bien que la polygamie soit courante et plutôt bien acceptée par la société algérienne, ce mariage unique a suscité l’emballement des internautes.

En épousant deux femmes en même temps, cet homme a aussi fait circuler les photos de la cérémonie sur les réseaux. Suite à la polémique, les avis divergent sur cette pratique exceptionnelle.

Les internautes algériens s’expriment sur ce mariage hors du commun

Au niveau des commentaires, tout le monde présente une réaction assez variée. Généralement, la plupart accepte cette pratique extraordinaire, tant que les personnes sont libres de leur choix et qu’elles restent dans un cadre légal.

Certains internautes sont plus critiques par rapport à cette double union, voire hostiles. Ils se questionnent sur la capacité du mari à endosser toutes les responsabilités inhérentes à ce mariage, vis-à-vis de ses deux femmes et de ses futurs enfants.

Dans ce sens, d’autres personnes ont même lâché des commentaires plus sévères, en stipulant que le mariage n’était pas un jeu d’enfant. Les féministes sont dans l’indignation et dénoncent cet acte comme une véritable atteinte à l’honneur des deux femmes.