Un incendie à bord d’un navire de GNV au large de la Corse suscite l’inquiétude des passagers

Un incendie s’est déclaré à bord du ferry italien GNV Azzurra, en route de Porto Torres vers Gênes, au large du sud de la Corse.

L’incident, survenu en pleine saison estivale, a mobilisé d’importants moyens de secours. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer parmi les 876 personnes à bord.

Un incendie en pleine mer

Le 19 juin 2026, un incendie s’est déclaré à bord du ferry italien GNV Azzurra, alors qu’il naviguait au large du sud de la Corse.

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Le navire, en route de Porto Torres en Sardaigne vers Gênes, a été touché par un feu dans la salle des machines, une zone cruciale pour la propulsion et la sécurité du ferry.

À bord, 763 passagers et 113 membres d’équipage ont été évacués vers les points de rassemblement, équipés de gilets de sauvetage.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé, et les procédures de sécurité ont été rapidement mises en œuvre.

Réaction des secours et mesures prises

L’incendie a déclenché une réponse immédiate des secours. Le CROSS Méditerranée a coordonné les opérations, mobilisant des ressources pour sécuriser le ferry.

L’équipage a rapidement activé les procédures de sécurité, rassemblant les passagers avec leurs gilets de sauvetage.

Après l’incident, le GNV Azzurra a été escorté vers la Sardaigne pour des vérifications techniques approfondies.

Cette décision visait à garantir la sécurité du navire avant toute reprise de service. L’origine du feu reste à déterminer, mais la priorité est d’assurer la sécurité des futures traversées.

Un impact au-delà des frontières

Bien que l’incident concerne une liaison italienne, il suscite l’intérêt des voyageurs algériens en raison des lignes desservies par GNV entre la France et l’Algérie.

Les traversées Sète–Alger et Sète–Béjaïa, prisées par la diaspora algérienne, sont particulièrement populaires en été, période où la demande est forte.

Pour GNV, l’enjeu est crucial : établir l’origine de l’incendie et évaluer l’état du ferry avant de reprendre le service.

En pleine saison estivale, cet incident met en lumière la nécessité de garantir la sécurité des traversées maritimes en Méditerranée.