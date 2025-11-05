Un investissement colossal de 764 milliards DA prévu pour l’agriculture en 2026, un tournant majeur pour l’économie algérienne ?

L’année 2026 s’annonce prometteuse pour le secteur agricole en Algérie. Le ministre de l’Agriculture, Yacine El-Mahdi Oualid, a dévoilé une vision ambitieuse visant à renforcer la production nationale, avec un accent particulier sur le développement des cultures stratégiques et l’augmentation des capacités de stockage.

764,264 milliards DA Investissement agricole prévu Une enveloppe record pour soutenir la production nationale et moderniser le secteur agricole algérien d’ici 2026.

Un investissement massif est prévu pour soutenir cette initiative, marquant ainsi une nouvelle ère pour l’agriculture algérienne.

Un investissement massif pour booster la production nationale

Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, a annoncé une stratégie ambitieuse pour renforcer la production nationale d’ici 2026.

Cette vision repose sur un ensemble de programmes inscrits dans le projet de loi de finances 2026, visant à développer les cultures stratégiques et augmenter les capacités de stockage.

Le secteur agricole bénéficiera d’un financement conséquent avec une autorisation d’engagement de 764,264 milliards de dinars, dont 90,25% seront alloués à l’agriculture et au développement rural.

Ce plan d’investissement massif vise à stimuler la production nationale et réduire la dépendance aux importations.

Les grands projets agricoles en perspective

Le PLF 2026 prévoit la construction de cinq silos de stockage des céréales, augmentant ainsi les capacités de stockage nationales.

Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux grands projets agricoles du Sud. Ces derniers bénéficieront d’un raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, favorisant leur développement et leur productivité.

13 Wilayas concernées Le barrage vert sera réhabilité dans treize wilayas, renforçant la durabilité environnementale du pays. A lire aussi : L'Algérie brille sur la carte du goût, ses dattes figurent parmi les 25 saveurs mondiales à savourer selon TasteAtlas

En outre, une enveloppe significative sera consacrée à la réhabilitation et au développement du barrage vert dans 13 wilayas. Ce projet vise à renforcer la durabilité de l’agriculture locale tout en préservant l’environnement, s’inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable.

Modernisation et numérisation : vers une agriculture 2.0 !

Le secteur agricole se tourne résolument vers l’avenir avec le recensement général de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que l’acquisition de deux simulateurs de navigation et de pêche pour les écoles spécialisées.

L’Algerie entre dans une nouvelle ère de son histoire agricole ! – Le ministre Yacine Mehdi Walid annonce le lancement de plateformes numériques pour chaque filière agricole, afin de numériser les données & suivre la production en temps réel, depuis les intrants jusqu’au… pic.twitter.com/wiaXkWmYoL — Algeria Project (@Algeria3New) October 24, 2025



Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche de modernisation et de numérisation du secteur, visant à optimiser les pratiques et à former efficacement les futurs acteurs de l’agriculture.

La Conférence nationale sur la modernisation de l’agriculture a également permis d’établir des objectifs clairs pour le secteur.



Parmi ces derniers, l’intensification de la production nationale et le soutien aux filières stratégiques sont prioritaires, afin de réduire la dépendance aux importations et développer les cultures stratégiques dans le Sud.