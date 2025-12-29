Un jeune prodige algérien s’illustre dans le palmarès Forbes Middle East des 30 talents avant 30 ans

Le magazine Forbes Middle East a dévoilé son classement annuel « 30 Under 30 » pour l’année 2025, mettant en lumière les jeunes talents de la région MENA.

Parmi eux, un seul Algérien se distingue : Okba Fergani, jeune chercheur de 27 ans, reconnu pour ses travaux innovants dans le domaine des énergies renouvelables et de la cybersécurité.

Okba Fergani, l’unique Algérien dans le palmarès Forbes Middle East 2025

Le classement annuel « 30 Under 30 » de Forbes Middle East a révélé son lot de talents prometteurs pour l’année 2025.


Parmi eux, un seul Algérien a été distingué : Okba Fergani. Ce jeune chercheur de 27 ans, actuellement maître assistant à l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, se démarque dans le domaine des Sciences et Technologies.


Ses travaux de recherche, axés sur l’optimisation énergétique des systèmes photovoltaïques, lui ont valu une reconnaissance régionale. Cette distinction met en lumière la recherche algérienne, soulignant ainsi l’importance de l’innovation technologique dans le pays.

Les algorithmes innovants développés par Fergani

Okba Fergani a conçu le Kitsune Optimization Algorithm (KOA), une méthode métaheuristique appliquée à des systèmes solaires réels.

Cette innovation permet d’optimiser l’efficacité énergétique, contribuant ainsi à une utilisation plus durable de l’énergie solaire.

Le deuxième algorithme, nommé Quantum Marine Predator Algorithm (QMPA), est une fusion entre les techniques quantiques et l’intelligence artificielle.

Il vise à améliorer la conception et le rendement des systèmes photovoltaïques. Ces avancées technologiques positionnent Fergani comme un acteur clé dans le domaine de l’innovation énergétique.

Fergani, un pionnier de la cybersécurité des stations de recharge pour véhicules électriques !

En plus de ses travaux sur l’énergie solaire, Fergani s’est intéressé à un domaine encore peu exploré dans la région MENA : la cybersécurité des stations de recharge pour véhicules électriques.

Ce sujet émergent est appelé à prendre une importance cruciale avec le développement des infrastructures de mobilité électrique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Titulaire d’un doctorat en ingénierie mécatronique et lauréat du concours « AI and IoT Africa Challenge » en Algérie, Fergani illustre le potentiel scientifique de l’Algérie, encore largement sous-représenté sur la scène internationale. Sa présence dans le classement Forbes Middle East 2025 souligne l’importance de cette reconnaissance.

Avatar photo

Écrit par Yasmine A

Avec une plume ancrée dans l’actualité, Yasmine A. couvre la richesse culturelle de l’Algérie et du Maghreb : musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie et grands événements. Son approche met en avant les artistes établis comme les talents émergents, tout en offrant un regard rigoureux et documenté sur les figures emblématiques et les moments marquants qui façonnent la scène culturelle. Son objectif : transmettre, valoriser et faire rayonner le patrimoine maghrébin auprès d’un public national et international.