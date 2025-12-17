Un livre marque trois siècles d’amitié diplomatique entre la Tunisie et l’Autriche, un voyage à travers l’histoire

Célébrant trois siècles de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche, une cérémonie marquant la publication d’un livre retraçant cette histoire a été présidée par M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères tunisien, le 16 décembre 2025.

300 Années de relations L’ouvrage retrace trois siècles d’échanges diplomatiques continus entre la Tunisie et l’Autriche, témoignant d’un lien historique durable entre les deux pays.

L’événement, organisé par l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, s’est déroulé au Palais Ksar Saïd à Bardo, réunissant diverses personnalités du monde diplomatique, universitaire et culturel.

Célébration d’une amitié séculaire : lancement du livre au Palais Ksar Saïd

Le 16 décembre 2025, le Palais Ksar Saïd à Bardo a été le théâtre d’une cérémonie mémorable organisée par l’Ambassade d’Autriche en Tunisie.

I presided over the ceremony held at Ksar Saïd Palace by the🇦🇹Embassy in🇹🇳 to mark the publication of the book “300 Years of Diplomatic Relations between🇹🇳&🇦🇹.”This event reflects the depth of our historic ties and our shared commitment to building a forward-looking partnership. pic.twitter.com/UxetI3VQCW — Tunisian MFA Mohamed Ali Nafti (@MohamedAliNafti) December 17, 2025



L’événement marquait la sortie d’un livre significatif intitulé « 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche ». Cette publication symbolise trois siècles de liens étroits entre les deux nations.

Cette cérémonie s’inscrit dans une série d’événements culturels qui ont jalonné l’année 2025, tous destinés à commémorer cette amitié durable. Ces manifestations ont culminé avec la publication de cet ouvrage, témoignage tangible de l’histoire partagée entre la Tunisie et l’Autriche.

Un effort collaboratif pour retracer une histoire partagée

Ce livre est le fruit d’un travail collaboratif entre des professeurs et chercheurs tunisiens et autrichiens.

Ensemble, ils ont minutieusement reconstitué les principales étapes historiques qui ont marqué les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Autriche au cours de ces trois derniers siècles.

M. Nafti a souligné l’importance de ces événements, témoignant de la profondeur des liens unissant les deux pays.

Il a également insisté sur leur contribution à l’enrichissement de la mémoire diplomatique commune, mettant en lumière l’importance du patrimoine commun tuniso-autrichien.

Vers un avenir commun : exploiter le patrimoine pour renforcer les liens économiques

M. Nafti a exprimé l’importance d’utiliser ce patrimoine commun comme levier pour approfondir les relations économiques bilatérales et construire un partenariat futur. Il a souligné la nécessité de tirer le meilleur parti de cette richesse historique partagée.

L’Ambassadeur d’Autriche en Tunisie a salué l’amitié ancienne entre les deux pays, caractérisée par la coopération et le respect mutuel. Il a exprimé la volonté de son pays de consolider et pérenniser ces relations.

La cérémonie a rassemblé des responsables, des universitaires, des hommes d’affaires et des personnalités culturelles et médiatiques.