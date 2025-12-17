Un livre marque trois siècles d’amitié diplomatique entre la Tunisie et l’Autriche, un voyage à travers l’histoire

Un livre marque trois siècles d'amitié diplomatique entre la Tunisie et l'Autriche, un voyage à travers l'histoire

Célébrant trois siècles de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche, une cérémonie marquant la publication d’un livre retraçant cette histoire a été présidée par M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères tunisien, le 16 décembre 2025.

L’événement, organisé par l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, s’est déroulé au Palais Ksar Saïd à Bardo, réunissant diverses personnalités du monde diplomatique, universitaire et culturel.

Célébration d’une amitié séculaire : lancement du livre au Palais Ksar Saïd

Le 16 décembre 2025, le Palais Ksar Saïd à Bardo a été le théâtre d’une cérémonie mémorable organisée par l’Ambassade d’Autriche en Tunisie.


L’événement marquait la sortie d’un livre significatif intitulé « 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche ». Cette publication symbolise trois siècles de liens étroits entre les deux nations.

Cette cérémonie s’inscrit dans une série d’événements culturels qui ont jalonné l’année 2025, tous destinés à commémorer cette amitié durable. Ces manifestations ont culminé avec la publication de cet ouvrage, témoignage tangible de l’histoire partagée entre la Tunisie et l’Autriche.

Un effort collaboratif pour retracer une histoire partagée

Ce livre est le fruit d’un travail collaboratif entre des professeurs et chercheurs tunisiens et autrichiens.

A lire aussi :  Ligue 1 en ébullition, les matchs du jour promettent des rebondissements avec CRB, MCA, JSK et l'USMA

Ensemble, ils ont minutieusement reconstitué les principales étapes historiques qui ont marqué les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Autriche au cours de ces trois derniers siècles.

M. Nafti a souligné l’importance de ces événements, témoignant de la profondeur des liens unissant les deux pays.

Il a également insisté sur leur contribution à l’enrichissement de la mémoire diplomatique commune, mettant en lumière l’importance du patrimoine commun tuniso-autrichien.

Vers un avenir commun : exploiter le patrimoine pour renforcer les liens économiques

M. Nafti a exprimé l’importance d’utiliser ce patrimoine commun comme levier pour approfondir les relations économiques bilatérales et construire un partenariat futur. Il a souligné la nécessité de tirer le meilleur parti de cette richesse historique partagée.

L’Ambassadeur d’Autriche en Tunisie a salué l’amitié ancienne entre les deux pays, caractérisée par la coopération et le respect mutuel. Il a exprimé la volonté de son pays de consolider et pérenniser ces relations.

La cérémonie a rassemblé des responsables, des universitaires, des hommes d’affaires et des personnalités culturelles et médiatiques.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.