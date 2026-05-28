Un million de moutons importés pour l’Aïd El-Adha, une tradition qui interroge

Un million de moutons importés pour l'Aïd El-Adha, une tradition qui interroge

L’Aïd El-Adha 2026 approche et l’Algérie se prépare activement avec l’importation d’un million de moutons.

Grâce à la plateforme adhahi.dz, les citoyens peuvent suivre en temps réel l’arrivée de ces moutons, assurant ainsi une distribution efficace et conforme aux directives présidentielles pour cette fête sacrée.

Importation massive pour l’Aïd El-Adha : un million de moutons en route

Le processus d’importation des moutons pour l’Aïd El-Adha est en pleine effervescence, avec un total de 1.000.004 têtes prévues.


À ce jour, 760.714 moutons ont déjà été réceptionnés sur le territoire national. La plateforme numérique adhahi.dz joue un rôle crucial dans cette opération.


Elle permet de suivre en temps réel le nombre de moutons importés, les navires de transport, leurs itinéraires et les dates de réception prévues.

Cette gestion numérique assure une transparence et une efficacité optimales pour répondre aux besoins de la fête.

Réservation et suivi en temps réel grâce à adhahi.dz

Lancée par le ministère de l’Agriculture, la plateforme adhahi.dz offre aux citoyens la possibilité de réserver leurs moutons pour l’Aïd El-Adha de manière numérique.

A lire aussi :  Malaysia Airlines envisage des vols directs vers l'Algérie, une ouverture qui intrigue les voyageurs

Depuis le 18 avril, date de lancement de l’opération, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel les informations essentielles liées à l’importation des moutons, conformément aux directives présidentielles.


Grâce à cette plateforme, il est possible de connaître le nombre de moutons en cours de chargement ou d’importation, actuellement 239.290 têtes.

Cette transparence permet une gestion efficace et une distribution optimisée des moutons importés.

Directives présidentielles pour une distribution optimale

Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’importance de garantir une distribution efficace des moutons importés pour l’Aïd El-Adha.

Ses directives visent à assurer que chaque étape de l’importation se déroule dans les meilleures conditions possibles, en mettant l’accent sur la rigueur et la rapidité.

Ces instructions ont influencé le lancement et la gestion de l’opération, en renforçant la coordination entre les différents acteurs impliqués.

L’objectif est de préserver cette tradition essentielle, en veillant à ce que chaque citoyen puisse célébrer l’Aïd El-Adha dans la dignité et le respect des coutumes.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.