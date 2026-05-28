Un million de moutons importés pour l’Aïd El-Adha, une tradition qui interroge

L’Aïd El-Adha 2026 approche et l’Algérie se prépare activement avec l’importation d’un million de moutons.

Grâce à la plateforme adhahi.dz, les citoyens peuvent suivre en temps réel l’arrivée de ces moutons, assurant ainsi une distribution efficace et conforme aux directives présidentielles pour cette fête sacrée.

Importation massive pour l’Aïd El-Adha : un million de moutons en route

Le processus d’importation des moutons pour l’Aïd El-Adha est en pleine effervescence, avec un total de 1.000.004 têtes prévues.

🛑#الجزائر 🇩🇿تستورد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى!

🛑 وفق بيانات منصة « أضاحي » بلغ العدد الإجمالي للأغنام المستوردة في الجزائر 1.000.004 رؤوس، سواء الموجودة على مستوى التراب الوطني أو التي هي قيد الشحن أو قيد الاستيراد

🛑فيما وصل عدد الأغنام التي وصلت إلى التراب الوطني ضمن… pic.twitter.com/mnchvU6wqm — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 24, 2026



À ce jour, 760.714 moutons ont déjà été réceptionnés sur le territoire national. La plateforme numérique adhahi.dz joue un rôle crucial dans cette opération.

▶️ #عيد_الأضحى: عدد المواشي المستوردة بلغ مليون رأس pic.twitter.com/Ju5Grl938u — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) May 24, 2026



Elle permet de suivre en temps réel le nombre de moutons importés, les navires de transport, leurs itinéraires et les dates de réception prévues.

Cette gestion numérique assure une transparence et une efficacité optimales pour répondre aux besoins de la fête.

Réservation et suivi en temps réel grâce à adhahi.dz

Lancée par le ministère de l’Agriculture, la plateforme adhahi.dz offre aux citoyens la possibilité de réserver leurs moutons pour l’Aïd El-Adha de manière numérique.

Depuis le 18 avril, date de lancement de l’opération, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel les informations essentielles liées à l’importation des moutons, conformément aux directives présidentielles.

🚢🐑 #عاجل | تحقيق هدف رئيس الجمهورية: استيراد أزيد من مليون رأس غنم لضمان وفرة أضاحي العيد واستقرار الأسعار.🇩🇿 ​حققت الدولة الجزائرية هدفها الاستراتيجي الذي أطلقه رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون، بتجاوز عتبة مليون (1,000,000) رأس غنم مستورد، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان… pic.twitter.com/E2pWDPrW8y — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) May 24, 2026



Grâce à cette plateforme, il est possible de connaître le nombre de moutons en cours de chargement ou d’importation, actuellement 239.290 têtes.

Cette transparence permet une gestion efficace et une distribution optimisée des moutons importés.

Directives présidentielles pour une distribution optimale

Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’importance de garantir une distribution efficace des moutons importés pour l’Aïd El-Adha.

Ses directives visent à assurer que chaque étape de l’importation se déroule dans les meilleures conditions possibles, en mettant l’accent sur la rigueur et la rapidité.

Ces instructions ont influencé le lancement et la gestion de l’opération, en renforçant la coordination entre les différents acteurs impliqués.

L’objectif est de préserver cette tradition essentielle, en veillant à ce que chaque citoyen puisse célébrer l’Aïd El-Adha dans la dignité et le respect des coutumes.