Un moteur Algérien ! Découvrez cet inventeur talentueux

Une avancée majeure dans le domaine de l’industrie automobile ! La compétence en mécanique à l’excellence, c’est ce qu’on pourrait dire de cette invention inédite de Yacine, un génie de la mécanique âgée de 45 ans. Loin des gammes de moteurs classiques, un tout nouveau moteur, 100% fabriqué Algérie, sort du lot avec un poids réduit et des performances améliorées !

Une invention automobile à l’aune d’une prouesse mécanique

La terre algérienne regorge de têtes lumineuses dans tous les recoins, il faut juste savoir prêter attention.

Pour cette fois-ci, l’attention a été portée sur le secteur automobile. En effet, un inventeur et mécanicien Algérien a développé un moteur supérieur au moteur classique en cours d’utilisation. Yacine Benziada, le génie derrière cette invention majeure, s’est focalisé uniquement dans le domaine de la mécanique durant 20 ans pour aboutir à ce résultat inédit. Notre fameux Algérien a en effet inventé un moteur automobile sans arbre à canne.

Techniquement parlant, il s’agit d’un « système hydromécanique pour moteur à combustion interne sans arbre à cannes » comme l’a parfaitement souligné Yacine Benziada. Il a fabriqué une pompe hydromécanique pour remplacer la fonction de l’arbre à cannes. Retirer l’arbre à canne a permis de libérer le vilebrequin. Outre ces avantages, Yacine souligne que ce moteur n’aura pas besoin de chaîne de distribution, de pignons, de spi et de tendeur. Par conséquent, Yacine avance que le moteur sera plus puissant et beaucoup plus léger.

L’inventeur Algérien en attente de brevet

Après le partage de cette nouvelle sur YouTube, des grandes industries automobiles du monde entier ont tout de suite pris contact avec notre génie Algérien pour en savoir plus à propos de ce nouveau moteur. Par ailleurs, un prototype est déjà monté sur une voiture Peugeot Partner actuellement. Outre ces prouesses incroyables, cette invention sera également rééditée prochainement sur une voiture Mercedes.

Toutefois, conscient du sort des algériens par rapport aux latences de l’industrie automobile, Yacine s’apprête à prioriser la terre algérienne pour cette nouvelle invention. Sa création ne va pas à l’encontre de la stratégie de relance du secteur automobile annoncée par le Ministre de l’Industrie, souligne-t-il. Yacine reste également réticent à l’égard de partager des détails sur son invention. Il s’attend actuellement à ce que son œuvre soit brevetée.

En effet, il lance un appel au gouvernement et aux industriels pour lui prêter attention à l’égard de cette procédure. Yacine a souligné que fabriquer ce moteur puissant lui a coûté cher en temps, mais surtout en argent. Sans mentionner les essais et les expérimentations, Yacine a dû acheter un tour, une fraiseuse et d’autres équipements pour réaliser le premier prototype.