Un navire roumain décharge une cargaison impressionnante de 17.250 moutons au port d’Oran

Deux navires transportant un total de 17.250 moutons en provenance de Roumanie ont récemment accosté au port d’Oran, dans le cadre du programme d’importation prévu pour l’Aïd El Adha.

Cette opération, supervisée par plusieurs autorités locales et des inspecteurs vétérinaires, vise à répondre à la demande nationale en moutons pour cette célébration religieuse.

Arrivée record de moutons roumains au port d’Oran

Mercredi matin, le port d’Oran a accueilli deux navires en provenance de Roumanie, transportant une cargaison record de 17.250 moutons.

👈 Le port d’Oran accueille plus de 17 000 têtes de moutons destinées aux sacrifices de l’Aïd. pic.twitter.com/OeaH1yx69r — l’Algérie aujourdhui (@AlgAujourdhui) April 1, 2026



Le premier navire comptait à son bord 7.000 têtes ovines tandis que le second en transportait 10.250. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’importation visant à répondre à la demande nationale pour l’Aïd El Adha.

Le directeur général de l’Office régional des viandes de l’Ouest, Mohamed Belaoun, a souligné l’importance de cette opération qui contribue à l’objectif d’importer un million de moutons. Les animaux seront placés en quarantaine après les contrôles sanitaires nécessaires.

Les défis logistiques de l’opération

La réalisation de cette opération d’importation massive a nécessité une mobilisation importante des ressources humaines et logistiques.

Les inspecteurs vétérinaires ont joué un rôle crucial, effectuant des contrôles sanitaires rigoureux avant le déchargement des cargaisons.

Plusieurs autorités locales étaient également présentes pour superviser l’opération, dont le directeur des services agricoles, les cadres de l’Entreprise portuaire d’Oran et des représentants des autorités locales. Leur présence a assuré le bon déroulement de l’opération et la conformité avec les normes sanitaires en vigueur.

Assurer la disponibilité des moutons à travers le pays

Après les contrôles sanitaires, les moutons seront placés en quarantaine dans deux centres spécialement aménagés dans la wilaya d’Oran. Cette étape cruciale permettra de garantir la santé des animaux avant leur distribution.

Cette opération d’importation massive vise à répondre à la demande nationale en moutons pour l’Aïd El Adha et à assurer leur disponibilité dans toutes les wilayas du pays.

Une initiative qui démontre l’engagement des autorités à satisfaire les besoins de la population lors de cette importante célébration.