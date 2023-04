Un nouveau calendrier pour le versement des allocations de chômage en Algérie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé lors d’une visite d’inspection à Tipaza, la mise en place d’un nouveau calendrier pour le versement de l’allocation au chômage. Les bénéficiaires seront classifiés selon un ordre numérique et recevront leurs allocations en fonction de cet ordre prochainement.

Des changements pour faciliter les opérations de versement

Dans sa récente intervention médiatique, le ministre du Travail a indiqué que ce changement sur les opérations de versement des allocations de chômage vise à faciliter et améliorer ces opérations pour les 1,9 million de citoyens algériens bénéficiant de cette aide gouvernementale destinée aux demandeurs d’emploi. Ces derniers reçoivent le nouveau montant de cette allocation, estimé à 15 000 DZD.

Un soutien supplémentaire pour faire face aux difficultés économiques

Cette démarche vise à faire face aux difficultés économiques rencontrées par les personnes âgées et les demandeurs d’emploi en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a notamment approuvé les récentes augmentations des pensions de retraite.

Les principales mesures d’aide gouvernementale

L’Algérie a mis en place plusieurs mesures pour soutenir ses citoyens dans cette période difficile :

Allocation chômage : augmentation du montant à 15 000 DZD par mois.

augmentation du montant à 15 000 DZD par mois. Pensions de retraite : nouvelles dates de versement pour faciliter les opérations.

nouvelles dates de versement pour faciliter les opérations. Aides sociales : diverses initiatives pour venir en aide aux plus démunis.

Le nouveau calendrier de versement de l’allocation chômage en Algérie permettra d’améliorer et de faciliter les opérations pour les bénéficiaires. Il s’inscrit également dans un contexte plus large de soutien gouvernemental face aux difficultés économiques rencontrées par les citoyens algériens, avec notamment des mesures concernant les pensions de retraite et les aides sociales.

