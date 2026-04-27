Un nouveau programme national ouvre les portes de l’intelligence artificielle à tous les professionnels

Découvrez le nouveau programme national de formation en intelligence artificielle, lancé à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle d’El Rahmania, Alger.

Fruit d’une collaboration interministérielle, ce programme vise à préparer des compétences pour le marché numérique et à encourager l’entrepreneuriat dans le domaine de l’IA.

Lancement officiel du programme national de formation en IA : une collaboration interministérielle

Le programme national de formation en intelligence artificielle (IA) a été officiellement lancé à l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle d’El Rahmania, Alger. Cette initiative est le fruit d’une étroite collaboration entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, dirigé par Nacima Arhab, et celui de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, sous la houlette de Noureddine Ouadah.



Ce programme témoigne de l’engagement de l’Etat à investir dans les compétences nationales pour s’adapter aux évolutions technologiques rapides. Il vise à préparer des talents capables de s’intégrer rapidement dans l’environnement numérique et de contribuer à la création de solutions innovantes répondant aux exigences du marché.

Objectifs et méthodologie de cette formation innovante

L’objectif principal de ce programme est de former des compétences prêtes à s’intégrer rapidement dans le monde numérique. Il vise à développer des talents capables de concevoir des solutions innovantes qui répondent aux besoins du marché.

La formation repose sur une approche moderne, axée sur la pratique de terrain. Les participants auront l’opportunité de travailler sur des projets concrets pendant 4 semaines, après 8 semaines de formation intensive. Ainsi, ils vivront une expérience professionnelle de qualité tout en acquérant des compétences précieuses.

Un incubateur pour soutenir l’innovation et la création d’entreprises !

Dans le cadre de cette initiative, un premier incubateur d’entreprises a été lancé au sein de l’institut. Cet espace est dédié à la promotion de l’entrepreneuriat, au soutien des projets innovants et à l’encouragement des stagiaires et diplômés à développer des idées économiques novatrices.

En parallèle, une cérémonie de distinction a été organisée en l’honneur des enseignants ayant contribué à l’élaboration du programme de formation en IA. Cette reconnaissance souligne l’importance de leur travail dans la préparation des compétences nationales à s’intégrer dans le marché de l’IA.