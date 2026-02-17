Un nouvel aéroport français s’apprête à lancer des vols directs vers l’Algérie, une première dans l’histoire de l’aviation

Malgré l’absence actuelle de liaison aérienne directe entre la Normandie et l’Algérie, un projet soutenu par l’UFAN vise à combler ce vide.

L’aéroport de Caen-Carpiquet est envisagé pour cette future ligne, dont la réalisation dépend désormais d’un transporteur aérien.

Les discussions se poursuivent pour évaluer la faisabilité opérationnelle et commerciale du projet.

L’absence criante de liaisons aériennes directes entre la Normandie et l’Algérie

Malgré une population algérienne significative en Normandie, il n’existe pas de vols directs vers l’Algérie depuis cette région.

Les voyageurs sont contraints de se rendre en Île-de-France pour embarquer à Paris-Charles-de-Gaulle ou Orly, où des compagnies comme Air Algérie, ASL Airlines, Transavia et Air France opèrent.

Des alternatives existent, telles que partir de l’aéroport de Beauvais, mais elles impliquent une escale à l’étranger, souvent à Barcelone.

Ces options rallongent le temps de voyage, malgré les efforts de compagnies comme Ryanair et Vueling pour proposer des correspondances efficaces.

Un projet ambitieux pour une première historique : une ligne aérienne directe Normandie-Algérie !

L’UFAN (Union franco-algérienne de Normandie) soutient activement un projet visant à établir une liaison aérienne directe entre la Normandie et l’Algérie.

L’aéroport de Caen-Carpiquet, dans le Calvados, est envisagé comme point de départ de cette ligne inédite, grâce à sa capacité d’accueil de vols internationaux réguliers et sa position stratégique en Normandie.

Ce projet a reçu des signaux positifs de plusieurs acteurs institutionnels, dont Adda Khoualed, porteur du dossier, Fanny Charles, directrice générale du groupe SEALAR, Marilyn Haize Hagron, directrice des aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville, Joël Bruneau, député du Calvados, et Hervé Morin, président de la région Normandie.

Quels sont les prochains défis pour concrétiser ce projet ?

La réalisation de ce projet repose désormais sur l’engagement d’une compagnie aérienne. Aucun transporteur n’a encore officiellement annoncé son intention de desservir cette future liaison directe entre Caen-Carpiquet et l’Algérie.

Des discussions sont en cours pour évaluer la faisabilité opérationnelle et commerciale du projet. Les détails tels que les destinations algériennes potentielles, les fréquences de vol, les tarifs et le calendrier de mise en service restent à définir et n’ont pas encore été rendus publics.