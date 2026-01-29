Un nouvel ailier Tchadien rejoint les rangs de la JSK, un vent de renouveau souffle sur l’équipe

La JS Kabylie renforce son équipe avec l’arrivée de trois nouveaux joueurs avant la clôture du mercato.

Chouaib Boulkaboul, Jaredi Teixeira et Celestin Ecua rejoignent les rangs du club algérien, ce dernier étant qualifié pour disputer la suite de la Champions League.

La JS Kabylie, une équipe en pleine mutation !

La JS Kabylie ne cesse de se transformer à l’approche de la clôture du mercato. L’équipe a récemment accueilli un nouvel arrière gauche, Chouaib Boulkaboul, âgé de 24 ans et originaire de l’ES Mostaganem.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ♪¹⁹⁴⁶♪ (@j_s_kabylie_46)



Ce dernier vient combler le vide laissé par Hamza Mouali qui a rejoint la JS Saoura. En plus de Boulkaboul, deux ailiers étrangers ont également été recrutés pour renforcer l’équipe.

Ces nouvelles acquisitions témoignent de la volonté de la JS Kabylie de continuer à se développer et à se renforcer avant la fin du mercato.

Qui sont ces nouveaux ailiers étrangers qui rejoignent les rangs ?

Le premier est Jaredi Teixeira, un ailier droit de 27 ans originaire d’Angola. Il nous vient tout droit de Petro Luanda, l’un des clubs les plus prestigieux de son pays natal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JS Kabylie (@jskabylie.officiel)



Son expérience et sa technique seront sans aucun doute un atout majeur pour la JS Kabylie. Le second est Celestin Ecua, un jeune ailier gauche de 24 ans en provenance de Côte d’Ivoire.

🟡 OFFICIEL – Célestin Ecua est prêté avec option d’achat à la JS Kabylie en provenance de Young Africans ! ✍️🔰 pic.twitter.com/uaHrcG12Qf — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) January 28, 2026



Ancien joueur de Young Africans en Tanzanie, il remplace Abdelaziz Lahemeri qui a récemment rejoint le CS Constantine. Sa jeunesse et sa fougue apporteront certainement un vent de fraîcheur à l’équipe.

Celestin Ecua, un vent de renouveau pour la JSK ?

Ecua n’est pas seulement un jeune talent prometteur, il est aussi un international Tchadien. Il a brillé lors des derniers matchs de son pays, notamment en éliminatoires de la Coupe du Monde.

Son expérience internationale et sa capacité à performer sous pression seront sans doute précieuses pour la JS Kabylie.

La direction de la JSK a confirmé que Celestin Ecua est qualifié pour disputer la suite de la Champions League avec l’équipe.

Cette annonce souligne l’importance de sa présence au sein de l’équipe et laisse présager une saison pleine de défis et de succès pour la JSK.