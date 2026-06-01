Un nouvel avion de Domestic Airlines attire les regards à Toulouse, une première étape vers une flotte renouvelée

Le ciel algérien s’apprête à accueillir une nouvelle ère de transport aérien avec l’arrivée imminente du premier ATR 72-600 pour Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie.

Conçu pour optimiser les liaisons intérieures, cet avion moderne promet d’améliorer la connectivité sur le vaste territoire algérien.

Livraison du premier ATR 72-600 à Domestic Airlines

Le premier ATR 72-600 destiné à Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, a été récemment aperçu à Toulouse, marquant une étape cruciale dans le renouvellement du transport aérien intérieur en Algérie.

🟢أول طائرة من نوع (ATR-72-600) تخرج من مصنع تولوز🏭🇫🇷، وهي تابعة للخطوط الداخلية الجزائرية✈️🇩🇿. pic.twitter.com/bROXygrzRv — W🇦🇶🛰️ (@WBigNews) May 29, 2026



Cet appareil, immatriculé 7T-VUA, est le premier des 16 turbopropulseurs commandés par la compagnie en juillet 2025. Sa présence à Toulouse, sur le site industriel d’ATR, souligne l’avancement du calendrier de production.

Cette livraison symbolise un tournant pour Domestic Airlines, qui vise à moderniser sa flotte pour mieux répondre aux besoins des lignes intérieures.

L’ATR 72-600, adapté aux courtes distances, permettra d’améliorer la régularité et la disponibilité des vols régionaux, renforçant ainsi l’offre de transport aérien en Algérie.

Un avion adapté aux besoins du réseau intérieur algérien

L’ATR 72-600, avec sa capacité de 50 à 80 passagers, est parfaitement adapté aux lignes domestiques algériennes.

Sa conception permet d’opérer sur des pistes courtes, un atout majeur pour desservir efficacement les régions éloignées du vaste territoire algérien.

En intégrant cet avion dans sa flotte, Domestic Airlines pourra améliorer la régularité des liaisons intérieures et offrir une meilleure disponibilité des sièges.

Cette modernisation vise à répondre aux besoins croissants de mobilité régionale, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle sur le marché intérieur.

Un programme de modernisation ambitieux

Le programme de modernisation de la flotte d’Air Algérie inclut, outre les ATR 72-600, des appareils tels que les Airbus A330-900neo et les Boeing 737 MAX.

Quatre A330-900neo sont déjà en service, et d’autres appareils, dont un dédié à l’Équipe nationale de football, sont attendus.

La présence de l’ATR 72-600 à Toulouse illustre les progrès de production. Les prochaines étapes incluent la réception, l’intégration technique et la préparation des équipages.

Ce renouvellement de flotte vise à renforcer l’efficacité et la compétitivité d’Air Algérie sur le marché intérieur et international.