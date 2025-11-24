Un pas de plus vers la modernité : le ministère des Affaires étrangères inaugure son service de rendez-vous en ligne.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a récemment lancé une plateforme numérique pour faciliter les démarches administratives.

Ce service optionnel, déjà disponible sur le site officiel du ministère, permet aux usagers de prendre rendez-vous en ligne pour divers services liés à l’état civil et à la légalisation, offrant ainsi un gain de temps considérable.

Une avancée numérique majeure pour le ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a récemment lancé une plateforme numérique innovante. Cette dernière est dédiée à la prise de rendez-vous pour les services de l’état civil et de la légalisation.

L’objectif principal de cette initiative est d’aider les citoyens à organiser et programmer leurs démarches administratives de manière plus efficace.



Ce nouveau service, déjà accessible sur le site officiel du ministère, vise à améliorer le traitement des démarches et à réduire les délais.

Toutefois, son utilisation reste facultative, les services de l’état civil continuant à être assurés sans obligation de rendez-vous.

Quels bénéfices pour les citoyens ?

La plateforme numérique offre de nombreux avantages aux citoyens. En premier lieu, elle facilite l’organisation et la programmation des démarches administratives.

Plus besoin de se déplacer ou d’attendre dans de longues files d’attente, tout peut être géré en ligne, à tout moment.

Avant, je devais poser une journée pour régler mes démarches. Maintenant, je choisis simplement un créneau en ligne. C’est beaucoup plus simple et ça m’évite des files d’attente interminables.

Karima, 41 ans, enseignante

De plus, le traitement des démarches est amélioré, ce qui permet de réduire considérablement les délais.

La prise de rendez-vous en ligne, bien que facultative, offre la possibilité de fixer une plage horaire précise, évitant ainsi les attentes inutiles et optimisant le temps des usagers.

Comment fonctionne ce nouveau service ?

L’utilisation de l’outil est simple et intuitive. L’usager doit d’abord sélectionner l’option « prendre un rendez-vous », choisir une date dans le calendrier proposé puis saisir ses informations personnelles.

La plateforme permet la délivrance de différents actes d’état civil pour les ressortissants nés à l’étranger et transcrits auprès des postes diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger.

يسرني الإعلان عن الإطلاق الفعلي، ابتداء من يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، للمنصة الرقمية الخاصة بحجز المواعيد لمراجعي مصلحة الحالة المدنية والتصديق على مستوى مقر وزارة الشؤون الخارجية.



Elle offre également la délivrance des attestations d’immatriculation consulaire et la légalisation des documents administratifs et des actes d’état civil destinés à un usage à l’étranger.

Une fois le rendez-vous pris, les usagers recevront un email de confirmation qui les orientera vers un lien spécial exposant les documents exigés pour chaque service.