Un pays retire le visa à l’arrivée pour les Algériens, voyageurs partagés entre soulagement et questions

Le Cap-Vert modifie ses conditions d’entrée dès 2026, supprimant le visa à l’arrivée pour 96 nationalités, y compris les Algériens.

Les voyageurs doivent désormais obtenir leur visa avant le départ, sous peine de refus d’entrée. Découvrez les nouvelles procédures et exceptions à connaître pour un voyage sans encombre.

Changement de réglementation : qu’est-ce qui a changé pour les Algériens ?

Depuis le 1er janvier 2026, le Cap-Vert a modifié ses conditions d’entrée pour les Algériens, supprimant la possibilité d’obtenir un visa à l’arrivée.

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Cette décision, officialisée par l’arrêté n°244/GMAI//2025 du 24 novembre 2025, concerne 96 nationalités. Les voyageurs doivent désormais obtenir leur visa avant le départ, car le portail EASE ne permet plus le paiement des frais de visa à l’arrivée.

Les types de visas concernés incluent les visas d’entrée, de transit et de correspondance aéroportuaire. Les Algériens doivent se conformer à cette nouvelle réglementation pour éviter un refus d’entrée sur le territoire capverdien.

Pourquoi cette nouvelle procédure de visa ?

Le Cap-Vert a instauré cette nouvelle procédure de visa pour renforcer le contrôle de ses frontières et améliorer la sécurité.

En exigeant que les voyageurs obtiennent leur visa avant d’embarquer, le pays peut mieux gérer les flux migratoires et s’assurer que les visiteurs respectent les conditions d’entrée.

Cette mesure s’inscrit dans une réforme plus large visant à harmoniser les pratiques avec les standards internationaux.

Les voyageurs qui ne respectent pas cette procédure risquent un refus d’entrée, de transit ou d’escale au Cap-Vert. Cette réglementation stricte vise à éviter les complications administratives et à garantir une meilleure gestion des arrivées sur le territoire.

Exemptions et exceptions : qui est concerné ?

Certaines catégories de voyageurs sont exemptées de l’obligation de visa préalable pour entrer au Cap-Vert.

Les titulaires d’un titre de séjour valide dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, aux États-Unis, au Canada ou au Brésil bénéficient de cette exemption.

Le personnel navigant de l’aviation civile internationale et les porteurs de laissez-passer d’organisations internationales reconnues sont également dispensés.

De plus, les membres de la diaspora capverdienne, tels que les anciens citoyens capverdiens et leurs familles, ainsi que les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ne sont pas soumis à cette obligation.

Les citoyens en mission officielle à l’invitation des autorités capverdiennes reçoivent un visa diplomatique ou de courtoisie.