Un projet agricole ambitieux à Naâma promet de transformer 22 000 hectares en oasis productive

La wilaya de Naâma accueille un projet d’investissement agricole ambitieux, initié par la société turque Ozmert Algeria.

Ce projet stratégique, soutenu par les autorités locales, vise à dynamiser l’économie régionale en créant plus de 500 emplois et en renforçant l’autonomie alimentaire grâce à une production innovante et durable.

Une collaboration stratégique pour l’avenir agricole de Naâma

Les représentants de la société turque Ozmert Algeria ont récemment visité la wilaya de Naâma pour évaluer un projet agricole stratégique.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’étude des demandes de classement des projets agricoles comme stratégiques, conformément aux directives de la cellule centrale.

Lors de leur séjour, ils ont rencontré le secrétaire général de la wilaya et le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) pour discuter des objectifs du projet.

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Cette collaboration est cruciale pour le développement agricole de la région. Le projet vise à renforcer l’investissement agricole, créer plus de 500 emplois et soutenir le développement local.

En se concentrant sur la production d’aliments pour bétail, il contribue à l’autonomie alimentaire et à la sécurisation du cheptel, exploitant environ 22.000 hectares avec un système d’irrigation avancé.

Un projet agricole ambitieux à Naâma

Le projet agricole à Naâma se concentre sur la production d’aliments pour bétail, exploitant 22 000 hectares avec un système d’irrigation sophistiqué.

Ce système repose sur 80 pivots de 450 mètres, chacun associé à un forage, permettant une gestion hydrique efficace de près de 30 millions de mètres cubes par an.

Les cultures prévues incluent l’orge, le triticale, le sorgho, le maïs ensilage et divers fourrages, tous adaptés au climat semi-aride.

Cette organisation vise à optimiser l’utilisation des ressources en eau tout en garantissant une production fourragère stable.

Les infrastructures de stockage, telles que les silos à céréales et les réserves stratégiques, sont conçues pour sécuriser l’approvisionnement en périodes sèches.

Ce projet promet de réduire la dépendance aux importations et de soutenir les activités d’élevage bovin et laitier dans la région.

Un impact local prometteur !

Le projet agricole à Naâma promet de dynamiser l’économie locale grâce à la mécanisation et à la logistique avancée.

En intégrant des infrastructures de stockage modernes, comme des silos à céréales et des aires de stockage couvertes, il assure une gestion efficace des récoltes.

La disponibilité du foncier, des ressources en eau et en énergie, ainsi que des infrastructures logistiques, renforce le potentiel du projet.

Une visite de terrain a confirmé la conformité du site avec les exigences techniques et agricoles. Ce projet est une opportunité pour créer des emplois agricoles durables, stimulant ainsi le développement économique de la région.