Un réseau criminel démantelé après avoir siphonné des milliards à une entreprise de tabac

Un réseau criminel sophistiqué a été démantelé par la police d’Alger, révélant un vaste système de détournement de fonds au sein de l’entreprise United Tobacco Company.

Ce scandale financier, impliquant des pertes colossales et des arrestations de haut niveau, met en lumière des pratiques illégales de commercialisation de produits du tabac.

Démantèlement d’un réseau criminel à Alger

Les services de police d’Alger ont réussi à démanteler un réseau criminel impliqué dans le détournement de fonds publics au sein de United Tobacco Company (UTC).

Grâce à une enquête minutieuse menée par le Service central de lutte contre le crime organisé, dix individus ont été arrêtés.

🔴#المديرية_العامة_للأمن_الوطني: المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة « SCLCO » تطيح بشبكة إجرامية منظمة كبدت شركة التبغ المتحدة « UTC » خسارة مالية تقارب 1000 مليار سنتيم مع توقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة

🔳المديرية العامة للأمن الوطني: هذه القضية النوعية التي دام التحقيق بشأنها… pic.twitter.com/DqJcsCWFiz — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) June 10, 2026



Les enquêteurs ont découvert que certains employés d’UTC détournaient des produits du tabac en les enregistrant dans le système sans les livrer, causant un déficit important.

L’enquête, qui a duré trois mois, a révélé un trou financier supplémentaire lié à des créances impayées. Les responsables, incluant d’anciens directeurs, ont été arrêtés.

L’opération a permis la saisie de biens de valeur, tels que des villas et des véhicules de luxe. Les suspects ont été présentés devant le procureur pour divers chefs d’accusation, dont dilapidation de fonds publics et blanchiment d’argent.

Un réseau bien organisé

L’enquête a mis en lumière un trou financier supplémentaire de 500 milliards de centimes, lié à des créances impayées par des clients de l’entreprise.

Les responsables, parmi lesquels figuraient d’anciens directeurs et employés de différents niveaux, ont été arrêtés.

🛑 في قضية دام التحقيق فيها لأزيد من 3 أشهر .. الأمن الوطني الجزائري 🇩🇿يفكك هيكل إجرامي لشبكة إجرامية متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية لشركة التبغ المتحدة بقيمة 1000 مليار سنتيم بالعاصمة #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/xsi8MZbNqo — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) June 10, 2026



L’opération a également permis la saisie de biens de grande valeur, tels que des villas de luxe, des appartements, et des véhicules haut de gamme.

Les suspects ont été présentés devant le procureur pour des accusations graves, incluant la dilapidation de fonds publics et le blanchiment d’argent.

Arrestations et saisies spectaculaires

Les dix individus arrêtés incluent d’anciens et actuels directeurs, des responsables et employés de United Tobacco Company, ainsi qu’un grossiste en produits du tabac.

Ces personnes sont accusées d’avoir orchestré un réseau de détournement de fonds publics et de produits du tabac.

Les autorités ont saisi des biens de grande valeur, notamment deux villas de luxe, six appartements, trois véhicules de luxe, une moto, des montres de luxe, un fusil de chasse, et une somme d’argent.

Les suspects font face à des charges telles que l’abus de fonction, la dilapidation de deniers publics, et le blanchiment d’argent.