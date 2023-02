Un séisme violent de magnitude 7,8 secoue le sud de la Turquie

Lundi 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué le sud de la Turquie, faisant des ravages et provoquant des dégâts considérables dans les zones touchées.

D’après les dernières estimations, le bilan est de 284 morts et de 2 320 blessés, mais les bilans restent encore provisoires.

Il s’agit du plus important séisme en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes dont un millier à Istanbul.

Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour secourir et aider les populations touchées par ce séisme. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchés sur place et les organisations humanitaires internationales ont été appelées à « intervenir rapidement » pour venir en aide aux personnes sinistrées.

Un terrible séisme vient de frapper la Turquie et fait tant de victimes. Toutes nos condoléances à notre pays et au peuple de la Turquie. Nous nous tenons à côté de vous ! 🙏#Turkey pic.twitter.com/2dCqTAVBjj — Gasteniz! 🗞 (@fransizgastesi) February 6, 2023

Les conséquences du séisme

Le séisme, qui s’est produit à 4 h 17 (2 h 17, heure de Paris), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, selon l’institut sismologique américain USGS, a provoqué la mort de centaines de personnes dans le pays ainsi qu’en Syrie voisine.

D’après le ministère de la santé syrien, le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement est de 237, auquel s’ajoutent au moins 639 blessés.

Des dizaines de personnes ont également été tuées dans les zones rebelles du nord du pays et des centaines d’autres sont blessées ou toujours sous les décombres, selon des secouristes. Plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés et des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays.

🇹🇷🇸🇾 FLASH – Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé la #Turquie et la Syrie, faisant au moins 500 morts dans les 2 pays. Au moins 1.710 bâtiments se sont effondrés en 🇹🇷 selon le vice-président turc. (AFP) #TurkeyEarthquake #Syria pic.twitter.com/vhBH822wku — Mediavenir (@Mediavenir) February 6, 2023

Des secouristes déployés

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que des équipes de recherche et de sauvetage avaient été immédiatement dépêchées dans les zones touchées par le séisme.

Des civils bloqués sous les décombres ont également été signalés et les internautes ont partagé sur Twitter l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays.

La Turquie déclare l’alerte d’urgence maximale. Des pipelines ont également été endommagés suite au puissant séisme. pic.twitter.com/hRQlUKu6wx — Ana19587 la Liberté n’a pas de prix. (@anouk1818) February 6, 2023

Des secousses ressenties dans la région

Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’AFAD. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’Agence France-Presse (AFP).

Les habitants des zones touchées sont sous le choc et la Turquie ainsi que la Syrie attendent des bilans plus précis et espèrent que la population pourra traverser cette catastrophe ensemble au plus vite et avec le moins de dégâts possible.