Un véhicule plonge dans un canal à la Manouba, un drame qui laisse une famille en deuil et deux blessés en quête de réponses

Un dramatique accident s’est produit ce mercredi matin sur la route de Béjaoua, près du complexe universitaire de Manouba. Un véhicule a chuté dans le canal des eaux du Nord, entraînant la mort d’un homme et blessant deux autres personnes.

Les secours ont rapidement intervenu pour gérer cette situation tragique.

Un accident tragique sur la route de Béjaoua

Ce mercredi matin, vers huit heures, un accident dramatique s’est produit sur la route de Béjaoua, près du complexe universitaire de Manouba. Un véhicule transportant trois personnes a dérapé avant de plonger dans le canal des eaux du Nord. Les circonstances exactes de la perte de contrôle restent à déterminer, mais le dérapage a été fatal pour l’un des occupants.

Les équipes de la protection civile ont réagi rapidement, arrivant sur les lieux peu après l’alerte. Grâce à des équipements spécialisés, elles ont pu extraire le véhicule du canal. Deux passagers ont été sauvés et transportés à l’hôpital, tandis que le corps sans vie d’un homme a été récupéré. Les autorités continuent d’enquêter sur les causes de cet accident tragique.

Premières investigations et actions des autorités

Les premières investigations suggèrent que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule après un dérapage, entraînant sa chute dans le canal. Plusieurs facteurs pourraient avoir contribué à cette perte de contrôle, tels que l’état de la route, la vitesse excessive ou une défaillance mécanique. Les conditions météorologiques au moment de l’accident sont également examinées.

Les services du ministère public de Manouba ont procédé aux constatations nécessaires sur les lieux. Ils ont ordonné le transfert du corps de la victime vers la médecine légale à Tunis pour une autopsie, afin de déterminer les causes exactes du décès.

Conséquences humaines et quête de justice

La famille de l’homme décédé est plongée dans une profonde douleur, confrontée à la perte soudaine et tragique de leur proche. Le choc de cette disparition brutale laisse un vide immense, et les proches cherchent à comprendre les circonstances de cet accident dévastateur. Leur quête de réponses et de justice est désormais au cœur de leurs préoccupations, alors qu’ils tentent de faire face à cette épreuve.

Les deux autres passagers, blessés, ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins. Leur rétablissement physique est accompagné d’un traumatisme émotionnel, partagé par la communauté locale. Cet accident a suscité une onde de choc, renforçant la solidarité et le soutien envers les familles touchées, tout en soulevant des questions sur la sécurité routière dans la région.