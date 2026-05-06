Un virus rare frappe un bateau de croisière, les experts s’interrogent sur les risques pour les passagers

Un virus rare frappe un bateau de croisière, les experts s'interrogent sur les risques pour les passagers

Un foyer de hantavirus a été détecté sur le navire de croisière MV Hondius, mobilisant l’OMS en urgence.

Ce virus, transmis principalement par les rongeurs, provoque des complications respiratoires sévères.

Les investigations se poursuivent pour comprendre l’ampleur de la situation, tandis que l’OMS écarte tout risque épidémique majeur.

Un virus rare à bord : la situation initiale

À bord du MV Hondius, un navire de croisière naviguant dans l’Atlantique, un foyer de hantavirus a été détecté, provoquant une mobilisation urgente de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).


Cette situation a suscité une réaction rapide des autorités sanitaires en raison de la gravité des symptômes respiratoires observés chez les passagers.

En quelques jours, six cas ont été signalés, dont trois décès, ce qui a intensifié les inquiétudes. Le hantavirus, généralement peu transmissible entre humains, intrigue les experts, d’autant plus que le confinement du navire pourrait favoriser une propagation inhabituelle.

Conséquences graves et mystères persistants

Parmi les six passagers touchés, trois ont malheureusement succombé à des complications respiratoires sévères, tandis qu’un autre se trouve en soins intensifs.


Un cas d’infection à hantavirus a été confirmé en laboratoire, et cinq autres restent suspectés. Ce virus, transmis principalement par les rongeurs, ne dispose ni de remède ciblé ni de vaccin, rendant les soins symptomatiques essentiels pour soulager les malades.

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La propagation rapide de cas graves dans l’environnement confiné du navire soulève des questions. Bien que la transmission interhumaine soit rare, la situation actuelle nécessite des investigations approfondies pour comprendre ce phénomène inhabituel.

La réponse de l’OMS : une assurance face à la crise

Face à cette crise sanitaire, l’OMS a mis en place des mesures pour garantir une prise en charge médicale efficace des passagers et de l’équipage du MV Hondius. .

Des équipes médicales ont été déployées pour fournir un soutien immédiat, tandis que des enquêtes épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont en cours pour mieux comprendre la situation.


Hans Kluge, directeur pour l’Europe, a rassuré le public en écartant tout risque épidémique majeur, soulignant qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions de transport.

En parallèle, l’OMS recommande des mesures de prévention, notamment l’éloignement des rongeurs, pour limiter les risques de transmission.

Malgré la gravité des cas, l’organisation reste sereine face au foyer détecté, confiante dans les mesures mises en place pour contenir la situation. Cette approche vise à éviter la panique tout en assurant la sécurité des personnes à bord et en prévenant toute propagation supplémentaire du virus.

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Écrit par Melissa C.

Titulaire d’un diplôme en sciences de la communication et des médias, Melissa C. s’est orientée vers le journalisme avec un intérêt particulier pour les thématiques liées à la santé publique et au bien-être. Elle s’attache à traiter ces sujets avec rigueur et clarté, en s’appuyant sur des sources fiables et des données vérifiées. À travers ses articles, elle vise à informer et à sensibiliser le public aux enjeux sanitaires en Algérie et à l’international.