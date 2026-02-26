Un vol d’Air Algérie fait un détour inattendu vers l’Espagne, voici les dessous de cette situation insolite.

Un avion d’Air Algérie, en route de Montréal à Alger, a été contraint de dérouter vers l’aéroport d’Alicante en raison de conditions météorologiques défavorables.

Ce déroutement, dicté par des impératifs de sécurité, a entraîné des perturbations dans le trafic aérien et une réorganisation des vols à destination d’Alger.

Le vol AH 2701 d’Air Algérie : un déroutement inattendu vers l’Espagne

Le vol AH 2701 d’Air Algérie, en partance de l’aéroport Montréal–Trudeau International pour Alger, a connu une trajectoire inattendue. L’appareil, un Airbus A330-200, a quitté le sol canadien le mardi 24 février à 15 h 10, heure locale, avec une arrivée prévue à Alger dans la nuit.

Cependant, des conditions météorologiques défavorables ont rendu l’atterrissage impossible. Un brouillard dense réduisait considérablement la visibilité autour de l’aéroport d’Alger, obligeant l’équipage à prendre la décision de dérouter le vol vers l’aéroport d’Alicante en Espagne.

Malgré ce changement de cap imprévu, l’avion a atterri sans incident, assurant la sécurité de tous les passagers et membres d’équipage.

Comment les passagers ont-ils géré cette situation insolite ?

Face à cet imprévu, les passagers du vol AH 2701 ont été pris en charge conformément aux procédures d’Air Algérie. Ils ont été informés de la situation et rassurés quant à leur sécurité.

La compagnie aérienne a également prévu de les réacheminer vers Alger sur des vols ultérieurs, une fois les conditions météorologiques améliorées.

Il est important de souligner que le choix de dérouter l’avion vers Alicante n’a pas été motivé par un problème technique, mais bien par des impératifs de sécurité. Les données de suivi de vol confirment que cette décision a été prise dans l’intérêt des passagers et de l’équipage.

Quel impact pour le trafic aérien et les autres vols ?

Le mercredi 25 février, la météo défavorable a continué de perturber le trafic aérien à Alger. Plusieurs vols ont subi des retards et des réacheminements, ajoutant une couche de complexité à la gestion du trafic aérien.

Malgré ces difficultés, les autorités de l’aéroport et Air Algérie ont suivi scrupuleusement les procédures de sécurité.

Leur objectif était double : minimiser les perturbations tout en garantissant la sécurité des passagers et des équipages. Cette situation a démontré leur capacité à gérer efficacement des situations imprévues.