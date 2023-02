Une amende de 15 millions pour les plaques d’immatriculation non conformes en Algérie

Ces derniers jours, un phénomène qui a pris beaucoup d’ampleur sur les réseaux sociaux algériens a suscité une vive polémique. En effet, des images de plaques d’immatriculation de véhicules qui ne correspondent pas à la carte grise ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Ce phénomène a attiré l’attention des autorités, lesquelles ont averti que le port de plaques d’immatriculation non conformes à la Loi est une violation et qu’une amende pourrait être infligée aux contrevenants.

Les plaques d’immatriculation sont une partie essentielle de votre véhicule. Elles vous permettent de circuler sur les routes et sont une preuve de votre identité automobile.

Qu’est-ce qui est considéré comme une plaque d’immatriculation non conforme ?

Une plaque d’immatriculation non conforme à la loi est toute plaque qui ne comporte pas le numéro de la wilaya. En outre, les plaques qui ne sont pas enregistrées au Centre National des Cartes Grises sont également considérées comme non conformes.

Les plaques d’immatriculation non conformes ne sont pas reconnues par les autorités et peuvent entraîner une amende de 50.000 à 150.000 dinars algériens.

Quelles sont les conséquences ?

Le port d’une plaque d’immatriculation non conforme peut avoir des conséquences graves pour le propriétaire du véhicule. Les autorités peuvent imposer une amende de 15 millions de dinars algériens et même confisquer le véhicule.

En plus de l’amende, le propriétaire du véhicule peut également s’exposer à des peines plus sévères, telles que des amendes plus élevées et même des sanctions pénales.

Comment remplacer une plaque d’immatriculation non conforme ?

Afin de remplacer votre plaque d’immatriculation, vous devez vous rendre dans votre bureau de la Direction des Services de la Circulation Routière et demander un formulaire. Vous devrez ensuite le remplir et le soumettre avec les documents nécessaires, tels que votre carte d’identité et le certificat de carte grise. Vous devrez également payer les frais de remplacement de la plaque d’immatriculation.

Afin de respecter les lois en vigueur et de maintenir la sécurité et l’ordre sur les routes algériennes, les autorités ont déclaré que les propriétaires de véhicules devaient remplacer leurs plaques d’immatriculation non conformes d’ici le 31 décembre 2023.

Le port de plaques d’immatriculation non conformes à la loi est une violation et peut entraîner une amende conséquente et même la confiscation du véhicule. Pour remplacer votre plaque d’immatriculation non conforme, vous devrez vous rendre dans votre bureau de la Direction des Services de la Circulation Routière et remplir le formulaire nécessaire.