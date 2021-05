Un nouveau projet est sur le point de voir le jour afin de favoriser les femmes en Algérie. Cette fois-ci, il s’agit d’une cafétéria fondée spécialement pour les femmes. Elle a été créée dans le but de leur octroyer un lieu paisible et .confortable pour tout type de rencontre et discussion

Un lieu de détente réservé à la gent féminine dans la capitale Alger

Après le lancement des taxis 100 % féminins dans la wilaya de Blida, la population féminine en Algérie voit apparaître ce nouveau projet visant à les favoriser davantage au sein de la société algérienne. En effet, le lancement de la cafétéria exclusivement dédiée aux femmes enchante un bon nombre de femmes en Algérie.

L’établissement se nommera « Butterfly ». Ce qui veut dire « Papillon » en français. Le projet ainsi que le café appartiennent à Hadjira Bensalem. Il se situe à Chéraga. En tant qu’établissement dédié aux femmes, l’intérieur de Butterfly se basera sur le thème féminin, dont la couleur rose et un décor rappelant le genre féminin seront mis en évidence.

Butterfly : le « projet des rêves » de la fondatrice Hadjira Bensalem

Hadjira avait un autre métier avant de se lancer dans le domaine de l’entreprenariat. Elle travaillait auparavant dans le journalisme et a laissé tomber cette profession pour se consacrer au projet et concrétiser son rêve. La fondatrice de Butterfly s’est exprimée sur Echorouk au sujet de ce nouveau café créé pour la cause des femmes algériennes.

La propriétaire des lieux décrit cette cafétéria comme le projet de ses rêves. Elle a partagé auprès du quotidien arabophone son parcours difficile lors de sa réalisation. Hadjira Bensalem a même évoqué des problèmes financiers ainsi que des difficultés en relation avec son ancien poste, malgré lesquels le café a quand même vu le jour.

L’intérêt de la création de la cafeteria dédiée aux femmes en Algérie

Selon Hadjira Bensalem, la création de la cafétéria Butterfly a trois principaux objectifs. Tout d’abord, elle avait pour but de fonder un espace public s’adressant uniquement aux femmes.

Ensuite, cet établissement permet aux femmes d’avoir un environnement social de rencontre. Les femmes algériennes peuvent donc s’en servir pour tout type de rendez-vous. Le café peut servir pour une première rencontre, pour un déjeuner de travail, pour des retrouvailles, pour discuter entre filles ou passer un moment dans le calme entre copines… Elles peuvent aussi s’y rendre pour s’éclaircir les idées ou passer un moment dans le calme.

Enfin, Butterfly vise à supprimer la discrimination, car il ne tient pas compte de la catégorie sociale, du niveau de vie ou de la capacité intellectuelle de celles qui s’y rendent. Toutes les femmes y sont les bienvenues.

Pour la propriétaire des lieux, le café sera une sorte de refuge pour les femmes. Les clientes pourront s’y sentir à l’aise et en sécurité. En plus, elle garantit la qualité des services et de l’accueil sur les lieux.

L’ouverture du café pour les femmes à Chéraga

L’ouverture de Butterfly est programmée durant les soirées de ce mois de Ramadan. Plusieurs passants du sexe opposé consentent au projet en plus de plusieurs femmes qui sont ravies de sa création. La fondatrice a d’ailleurs reçu un bon nombre de commentaires favorables et positifs au sujet de son café, ce qui la réjouit davantage.

Quant à la consommation, le café spécialement créé pour les femmes propose différents types de boissons pour les jours ordinaires. La clientèle aura donc un large choix entre les boissons rafraîchissantes et les boissons « détox » en plus des cafés ordinaires et thé.