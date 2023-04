Une chute significative des exportations espagnoles vers l’Algérie

Les exportations de l’Espagne vers l’Algérie ont connu une baisse importante au cours des derniers mois. Cette situation s’explique en partie par la mise en place de nouvelles régulations et de réformes bancaires en Algérie, visant à moderniser le système bancaire du pays.

Adoption de la loi monétaire et bancaire en Algérie

En effet, l’Assemblée populaire nationale algérienne a adopté, mardi dernier, le texte de loi monétaire et bancaire. Ce texte vise notamment à :

Moderniser le système bancaire algérien

Moderniser le système bancaire algérien

Renforcer ses missions de règlementation et de contrôle
Permettre au système bancaire d'être au diapason des méthodes en vigueur au plan international

Cette adoption s’est déroulée lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali, président de l’Assemblée, en présence du ministre des Finances, Laâziz Faïd et de la ministre des relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Conséquences sur les relations commerciales entre l’Espagne et l’Algérie

La mise en place de ces nouvelles régulations et réformes bancaires a eu un impact sur les relations commerciales entre l’Espagne et l’Algérie. En effet, le volume des exportations espagnoles vers l’Algérie a diminué de manière significative.

Des secteurs particulièrement touchés

Certains secteurs ont été plus touchés que d’autres par cette baisse des exportations espagnoles vers l’Algérie. Parmi les secteurs les plus affectés, on trouve :

L’industrie automobile

Les produits alimentaires

Les machines et équipements industriels

Du côté espagnol, cette chute des exportations vers l’Algérie pourrait avoir des répercussions économiques non négligeables, notamment pour les entreprises spécialisées dans ces secteurs.

Comment expliquer cette baisse des exportations ?

Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette baisse des exportations espagnoles vers l’Algérie :

La mise en place de nouvelles régulations bancaires en Algérie

La mise en place de nouvelles régulations bancaires en Algérie

Un contexte économique mondial incertain
Des tensions politiques entre les deux pays

Il est encore trop tôt pour mesurer avec précision l’impact de ces différents facteurs sur les exportations espagnoles vers l’Algérie. Toutefois, il est clair que la situation actuelle représente un défi pour les entreprises espagnoles exportatrices vers ce marché.

⭕️ Espagne : près de 130 000 entreprises touchées par la crise diplomatique avec l’Algériehttps://t.co/KxgkVq4PPk pic.twitter.com/Zr6MQfvC42 — وكالة الأنباء المستقلة NEWS (@hama_lmehdi) April 13, 2023

Perspectives d’avenir pour les relations commerciales entre l’Espagne et l’Algérie

Malgré cette baisse des exportations, il est important de souligner que les relations commerciales entre l’Espagne et l’Algérie sont toujours solides. En effet, l’Espagne reste un partenaire commercial clé pour l’Algérie, et vice versa.

Potentiel de croissance pour certains secteurs

Bien que certains secteurs aient été touchés par la baisse des exportations espagnoles vers l’Algérie, d’autres secteurs présentent un potentiel de croissance intéressant. Parmi eux :

Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables

Le secteur agroalimentaire
Les infrastructures et la construction

Ces secteurs pourraient bénéficier d’un regain d’intérêt et de coopération entre les deux pays à court ou moyen terme.

La nécessité d’adapter les stratégies d’exportation

Face à cette situation, les entreprises espagnoles exportatrices vers l’Algérie devront adapter leurs stratégies et être en mesure de répondre aux nouvelles exigences imposées par les réformes bancaires algériennes. Cela pourrait passer par une meilleure connaissance des régulations en vigueur, un suivi étroit des évolutions du marché ou encore une diversification de leur offre sur le marché algérien.

En conclusion, si la baisse des exportations espagnoles vers l’Algérie représente un défi pour les entreprises concernées, il est également l’occasion de repenser leurs stratégies d’exportation et de saisir de nouvelles opportunités sur le marché algérien.

