Une commission provisoire prend les rênes du CNP, un tournant pour la presse française

L’installation des membres de la Commission provisoire du Conseil national de la presse à Rabat marque une étape clé dans la réorganisation du secteur médiatique marocain.

Supervisée par Abdelaziz El Boujdaini, cette commission transitoire est chargée de préparer les élections des représentants des journalistes et éditeurs, conformément à la loi n° 09.26.

Une nouvelle ère pour le CNP : la Commission provisoire s’installe

Les membres de la Commission provisoire du Conseil national de la presse (CNP) ont été officiellement installés à Rabat, selon une annonce du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

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Cette installation s’inscrit dans le cadre de l’article 96 de la loi n° 09.26, qui régit la réorganisation du CNP.

Cette Commission temporaire a pour mission de gérer les affaires courantes du Conseil, d’organiser les élections des représentants des journalistes et des éditeurs, et de proclamer les résultats finaux.

Les acteurs clés de la transition

La Commission provisoire est dirigée par Hassan Jabir, juge et représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

Il est épaulé par Abdelghani Bardi, représentant du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), et Mohamed Benkaddour, du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Abderrahim Ariri et Yassine Omari complètent l’équipe, représentant respectivement les éditeurs de journaux et les journalistes professionnels, tous deux désignés par le Chef du gouvernement. Cette diversité d’expertises assure une gestion équilibrée et efficace des missions du Conseil national de la presse.

Un calendrier serré pour des élections décisives

La mission transitoire de la Commission inclut l’organisation des élections des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs de journaux, ainsi que l’annonce des résultats définitifs.

Cette tâche cruciale est supervisée par Abdelaziz El Boujdaini, secrétaire général du département de la Communication.

La première réunion de la Commission est fixée au lundi 27 juillet, respectant le délai légal de dix jours après la publication de la loi au Bulletin officiel.

Ce calendrier serré souligne l’importance de cette transition pour garantir la continuité des missions du Conseil national de la presse.