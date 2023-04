Une décision inattendue provoque la hausse des prix du pétrole !

Dimanche dernier, certains membres de l’Opep+ ont pris la décision surprenante de réduire drastiquement leur production de pétrole, entraînant une flambée des cours dès lundi. Cette mesure, qui concerne plus d’un million de barils par jour, a été prise par huit membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, sans passer par le cadre formel de l’alliance qui nécessite l’accord de tous les membres.

Les bénéficiaires de cette décision

Cette décision est une véritable aubaine pour Moscou et renforce le couple russo-saoudien. Les principaux pays concernés par cette réduction sont :

L’Arabie saoudite

L'Arabie saoudite

L'Irak

L'Algérie

Les Émirats arabes unis

Oman

Ces coupes de production ont également eu un impact sur les marchés boursiers, avec une hausse du Dow Jones mais un freinage du S&P-500 et une baisse du Nasdaq.

Contexte et discussions autour de la production pétrolière

Réunion du Comité ministériel conjoint de suivi JMMC

Le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé ce lundi à la 48e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi JMMC pour l’OPEP et non-OPEP. Cette rencontre avait pour objectif de veiller au respect de la production limitée dans le cadre des engagements des pays de la déclaration de coopération pour les mois de janvier et février 2023. Les participants ont également discuté des développements récents sur le marché international du pétrole ainsi que des perspectives de son évolution à court terme.

La situation actuelle et future du marché du pétrole

Les prix du pétrole grimpent suite à l’annonce de ces coupes de production, ralentissant l’élan des actions après une semaine de nets gains. Le baril de Brent de mer du Nord, référence mondiale, montait de 5,87% à 84,58 dollars, tandis que celui de WTI américain augmentait de 6,10% à 80,27 dollars.

Ces coupes de production interviennent alors que le marché est encore marqué par l’impact de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur la demande en énergie.

Partenariat entre l’Algérie et la France

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, le ministre algérien des Affaires étrangères a discuté de la volonté d’approfondir les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique. Les ministres ont salué la dynamique initiée par la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l’Algérie, suite à la visite du président Macron en Algérie en août 2022 et au Comité intergouvernemental de haut niveau tenu à Alger en octobre 2022.

La décision surprise de certains membres de l’Opep+ de réduire leur production de pétrole a entraîné une hausse significative des prix sur les marchés internationaux. Cette mesure pourrait également avoir des répercussions sur les relations entre les principaux pays exportateurs, ainsi que sur leurs partenariats avec d’autres nations telles que la France. Toutefois, il reste à voir comment cette situation évoluera et si d’autres mesures seront prises pour stabiliser le marché pétrolier à court et moyen terme.

