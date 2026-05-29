Une équipe de la SNTP au Tchad pour relier le désert avec la transsaharienne en chantier

Une mission technique de la Société nationale des Travaux publics s’est récemment rendue au Tchad pour finaliser les préparatifs de construction de deux tronçons de la route transsaharienne.

Ce projet stratégique, reliant Ngouri à Bol, s’inscrit dans le cadre de la coopération renforcée entre l’Algérie et le Tchad.

Une mission technique au cœur du désert

Du 20 au 23 mai 2026, une équipe de la Société nationale des Travaux publics (SNTP) s’est rendue au Tchad pour finaliser les préparatifs techniques et logistiques de la construction de deux tronçons de la route transsaharienne.

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Ce projet relie Ngouri à Bol, une étape cruciale pour le développement des infrastructures régionales.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération entre le Tchad et l’Algérie, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune.

Elle marque une avancée significative dans la réalisation de projets stratégiques à dimension africaine.

Renforcement des liens bilatéraux

La coopération entre l’Algérie et le Tchad est essentielle pour le développement économique et social des deux nations.

Sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie s’engage à intensifier ses efforts dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

Cette collaboration vise à améliorer les connexions régionales et à stimuler le commerce transsaharien.

En renforçant les infrastructures, les deux pays espèrent non seulement faciliter le transport et le commerce, mais aussi promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de développement régional, visant à intégrer davantage les économies africaines.

Un projet stratégique pour l’Afrique

La route transsaharienne représente un projet stratégique majeur pour l’Afrique, symbolisant la coopération régionale dans le développement des infrastructures.

En reliant plusieurs pays africains, elle vise à transformer le paysage économique du continent en facilitant le commerce et les échanges.

Ce projet promet de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et d’améliorer l’accès aux marchés pour les communautés locales.

En outre, la route transsaharienne renforcera l’intégration régionale, réduisant les barrières commerciales et favorisant la mobilité des personnes et des biens.

Elle contribuera également à la stabilité sociale en améliorant les conditions de vie et en offrant de nouvelles opportunités économiques aux populations des régions concernées.