« Face au danger de l’islam radical, les réponses de l’État » était le sujet évoqué durant l’émission Zone interdite sur la M6, dimanche dernier. Aujourd’hui, cet intitulé fait toujours écho en Algérie. Étonnée du contenu de la vidéo, une jeune étudiante dénonce la manipulation des journalistes de la chaine.

L’étudiante porte plainte contre la chaîne

Lilia Bouziane, l’étudiante en droit, définit le reportage comme des « mensonges et de la manipulation ». En effet, au départ, elle a été contactée pour « mettre en avant les jeunes, la jeunesse et leur point de vue sur la laïcité ».

Toutefois, la finalité de l’émission ne lui a pas plu. Elle affirme avoir été manipulée par les journalistes et ajoute « (…) ce que l’on ne sait pas, c’est que j’ai été filmée pendant 48 heures. Et on ne voit qu’une partie de ma journée ».

Elle a terminé en disant : « j’ai été trahie et manipulée par les journalistes de zone interdite (…) vous êtes malheureusement tombés sur la mauvaise personne, vous avez tenté de toucher mon intégrité et ça… c’est une zone interdite. ».

Elle a ajouté que les journalistes ont demandé « à ne montrer que mes amies qui sont d’origine maghrébine, alors que j’ai fait une soirée pizzas à la maison avec toutes mes copines qui sont de religions diverses » Sa plainte contre la production a été déposée !

Elle en parle sur la fameuse émission « Touche pas à mon poste » sur C8 :

Émission devenue polémique en Algérie

Pour exprimer sa colère, la jeune étudiante a partagé une publication sur les réseaux. Rapidement, les commentaires ont explosé.

On y voit des messages poignants adressés aux journalistes : « Vous faites dorénavant partie de ceux qui veulent salir cette belle religion, alimenter la haine des musulmans et diviser les Français ».

Tout comme Lilia Bouziane, les internautes affirmeraient l’absence d’intégrité de ces professionnels. De nombreux individus se sont lancés dans le signalement sur l’Islam radical diffusé sur M6, à la demande de Lilia.