Une grand-mère de Manouba condamnée à 8 ans de prison pour avoir repris le trafic de drogues de son fils

Une femme âgée a été condamnée à huit ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis pour trafic de drogues à Douar Hicher, dans le gouvernorat de Manouba.

Suite à l’incarcération de son fils impliqué dans ce trafic, elle avait pris la relève, distribuant les stupéfiants aux jeunes locaux.

Cette décision judiciaire souligne la lutte contre la propagation des drogues et rappelle que la responsabilité pénale s’étend aux membres de la famille complices.

Une grand-mère de Manouba condamnée à 8 ans de prison ferme

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict sévère dans une affaire de trafic de drogues.

Une femme âgée, résidente de Douar Hicher dans le gouvernorat de Manouba, a été condamnée à huit années d’emprisonnement sans possibilité de libération anticipée.

Selon les détails de l’enquête judiciaire, la prévenue aurait repris les activités illicites de son fils après son arrestation. Elle distribuait des stupéfiants aux jeunes de la localité, générant ainsi des revenus. Cette sentence vise à intensifier la lutte contre la propagation des drogues dans la région.

Le fils, premier acteur du trafic de drogues

L’enquête judiciaire a révélé que le fils de la condamnée était à l’origine impliqué dans ce trafic de stupéfiants. Son arrestation et son incarcération ont cependant mis un terme à ses activités illicites.

La mère reprend le flambeau

Après l’emprisonnement de son fils, la mère a décidé de prendre le relais. Elle s’est mise à distribuer des drogues aux jeunes de Douar Hicher, générant ainsi des revenus.

Cette affaire souligne l’importance de la lutte contre la propagation des drogues dans la région.

Un verdict exemplaire

Ce jugement, loin d’être anodin, s’inscrit dans une volonté de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région.

Il rappelle que nul n’est à l’abri de la loi et que la responsabilité pénale peut s’étendre à toute personne facilitant ou participant à de tels actes.

Il est donc clair que les membres de la famille qui contribuent à ces activités illicites ne sont pas exemptés de poursuites judiciaires. Ce verdict sonne comme un avertissement pour tous : la justice est intransigeante face à ce fléau.