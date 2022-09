Une grande usine de recyclage bientôt en service en Algérie – Y aura-t-il enfin moins de plastique dans la nature ?

El Kader Plast commencera à tourner à partir de ce mois de septembre. Il s’agit d’une grande usine de recyclage de plastique, érigée dans la cité industrielle d’Oggaz qui se situe à 65 km de la wilaya de Mascara .

L’initiative mérite une profonde reconnaissance car il y a à peine une année, un incident embarrassant survint sur la plage de Ténès, au Nord-ouest de l’Algérie : environ deux centaines des baigneurs furent vite hospitalisés après avoir subi de la fièvre et des nausées. L’événement a conscientisé tout le monde à propos de la pollution environnementale dans laquelle se trouve le pays.

L’Algérie : grand consommateur de sacs en plastique

L’Algérie utilise plus de 6 milliards de sacs en plastique par an, suivant le ministère de l’environnement. 60 % à 80 % de ces sacs et autres objets plastiques sont jetés dans la mer, dans les cours d’eau ou dans la nature : dont les 17 % proviendraient des déchets ménagers qui constituent à eux-seuls 130.000 tonnes par an.

La création de cette usine de recyclage de plastique ne peut ainsi que satisfaire totalement le souhait des écologistes, elle a la possibilité de recycler de la plastique polyéthylène haute densité (PEHD) et de la plastique polypropylène (PP) .

Une nouvelle de bonne augure pour les demandeurs d’emploi

Ce ne sont pas uniquement l’Etat qui voit sa lutte contre la pollution environnementale se renforcer, ni les défenseurs de la cause environnementale qui sont réjouis par cette nouvelle mais aussi, les demandeurs d’emploi.

En effet, l’usine El Kader Plast fait présager la création de 500 postes à pourvoir dans les trois mois suivant sa création. Lors d’une interview, son dirigeant a affirmé que priorité sera donnée aux jeunes habitants d’Oggaz .