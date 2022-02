Une infidélité a causé le divorce de Mohamed Benchenet et Célia Limam ?

Après les aveux de Mohamed Benchenet sur le divorce avec la mère de ses enfants, celle-ci a également décidé de rompre définitivement le silence. Elle a donné rendez-vous à ses abonnés sur son compte pour établir la vérité.

Serait-elle en train de regretter la rupture ? On vous livre tous les détails croustillants sur cette affaire !

La fin d’une longue romance

À la surprise des fans, le couple Mohamed Benchenet et Célia Limam n’est plus d’actualité après la décision de cette dernière. Bien que complices, ces deux célébrités vivent aujourd’hui chacun de leur côté.

Cherchant ainsi à faire taire les rumeurs qui courent au sujet de leur divorce, Limam a décidé de tout dévoiler lors de son live sur Instagram. Elle a justement profité de cette occasion pour mettre définitivement les barres sur les T.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par celia limam (@celia_limam_cel)

Bien évidemment, sa communauté s’est intéressée sur sa vie privée, en l’occurrence, celle qui la rattachait avec Benchenet.

L’infidélité à la base de la rupture ?

Avant de s’exprimer, la jeune Limam a précisé qu’elle était obligée de se défendre à cause des bruits qui courent à son sujet. Elle devait donc étaler sa vie privée à ses fans pour éclairer la situation.

Lors de son live, l’ex-femme du chanteur célèbre algérien a joué la carte de la franchise en avouant que : « Je vis ma vie le plus normalement possible, je m’amuse, je chante et personne ne m’en empêche ».

Pour faire taire les ragots sur son divorce, la sœur de Mouna Limama a affirmé que la cause de la rupture n’était pas liée à l’infidélité. Elle s’est exprimée en disant que « Je respecte beaucoup Mohamed, c’est le père de mes enfants. Je lui souhaite le meilleur ».