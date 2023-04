Une infraction sévèrement sanctionnée pour garantir la sécurité routière en Algérie

En Algérie, le Code de la route ne fait pas exception et doit être respecté par tous les usagers pour assurer leur sécurité ainsi que celle des autres. Parmi ces règles à suivre scrupuleusement figurent celles concernant l’utilisation des rétroviseurs. Selon une édition du lundi 10 avril 2023, une amende de 3.000 DA est prévue pour les automobilistes qui se rendent coupables de cette infraction. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur les routes algériennes et à responsabiliser davantage les conducteurs.

L’importance des rétroviseurs dans la conduite

Les rétroviseurs sont des éléments essentiels d’un véhicule pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Ils permettent au conducteur de :

Voir ce qui se passe derrière lui et sur les côtés ; Détecter les autres véhicules, les piétons ou les obstacles ;

Ainsi, conduire sans rétroviseurs représente un danger non seulement pour le conducteur lui-même, mais aussi pour les autres usagers qui l’entourent. Les risques d’accidents sont ainsi augmentés, et la sécurité routière s’en trouve compromise.

La légalité des rétroviseurs en Algérie

Les obligations légales

En Algérie, comme dans de nombreux pays, la présence et l’utilisation des rétroviseurs sont encadrées par la loi. Ainsi, il est obligatoire pour tout véhicule (voitures, motos, camions, etc.) de disposer :

D’un rétroviseur extérieur gauche ; D’un rétroviseur extérieur droit (en option pour certaines catégories de véhicules).

Ces rétroviseurs doivent être à la fois fonctionnels et conformes aux normes en vigueur. De plus, ils doivent être réglés de manière à offrir une visibilité optimale au conducteur. En cas de non-conformité, l’amende prévue est donc de 3.000 DA.

Les contrôles et sanctions

Afin de garantir le respect de ces obligations, les forces de l’ordre algériennes procèdent régulièrement à des contrôles sur les routes. Lors de ces contrôles, elles vérifient notamment :

Leur bon état de fonctionnement ; Leur réglage approprié.

Les conducteurs qui ne respectent pas ces obligations s’exposent donc à de lourdes sanctions financières, sans compter les conséquences en termes de sécurité routière et de responsabilité civile ou pénale en cas d’accident.

L’importance du respect des règles du Code de la route

La mise en place de sanctions sévères pour les infractions au Code de la route, telles que celle relative à l’absence de rétroviseurs, vise à rappeler aux automobilistes algériens l’importance de :

Adopter un comportement responsable et préventif au volant ; Se conformer aux exigences légales en matière d’équipements et d’entretien de leur véhicule.

Le respect de ces principes contribue non seulement à la diminution des accidents et des blessures, mais aussi à l’amélioration globale de la fluidité et de la qualité de la circulation. Il est donc impératif pour chacun de prendre conscience de ses responsabilités en tant que conducteur et de faire preuve de vigilance constante sur les routes algériennes.

L’amende de 3.000 DA pour absence de rétroviseurs en Algérie est une mesure ferme qui témoigne de la volonté du pays à renforcer la sécurité routière et à responsabiliser les conducteurs. Le respect des règles du Code de la route est essentiel pour garantir un environnement sécurisé et serein sur les routes algériennes, et chaque automobiliste doit veiller à se conformer aux obligations légales en matière d’équipements et d’entretien de son véhicule.

