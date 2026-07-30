Une nouvelle ligne aérienne entre la France et l’Algérie pourrait bientôt voir le jour, suscitant espoir et curiosité parmi les voyageurs

L’Association des Algériens de Tours, soutenue par la Métropole de Tours et la Région Centre-Val de Loire, avance dans son projet ambitieux d’ouvrir une ligne aérienne directe entre Tours et l’Algérie.

Ce projet, porté par un fort soutien communautaire et politique, promet de faciliter les déplacements pour la diaspora algérienne en Touraine.

Une initiative locale qui prend son envol

L’Association des Algériens de Tours œuvre activement pour l’ouverture d’une ligne aérienne entre la France et l’Algérie.



Grâce au soutien financier crucial de la Métropole de Tours et de la Région Centre-Val de Loire, une étude de marché a pu être lancée pour évaluer le potentiel de cette liaison.

Ce projet, soutenu par la communauté locale, vise à faciliter les déplacements des Algériens de Touraine, actuellement contraints de voyager jusqu’à Paris ou Nantes. L’initiative représente une avancée significative pour renforcer les liens entre les deux régions.

Faciliter les déplacements de la diaspora algérienne

Le principal objectif de cette nouvelle ligne aérienne est de simplifier les voyages pour la diaspora algérienne vivant en Touraine.

Actuellement, ces voyageurs doivent se rendre à Paris ou Nantes pour prendre un vol vers l’Algérie, ce qui engendre des trajets supplémentaires et complique leur organisation.

Avec l’ouverture d’une liaison directe, les déplacements deviendraient plus pratiques et moins chronophages, améliorant ainsi la qualité de vie des voyageurs.

Cette initiative promet de renforcer les liens culturels et économiques entre la Touraine et l’Algérie, tout en répondant à un besoin exprimé par la communauté locale.

Un soutien politique et communautaire impressionnant

Le projet bénéficie d’un appui politique notable, notamment grâce à l’implication de Laurent Baumel, député de Joué-lès-Tours, qui a joué un rôle clé dans son lancement.

Son engagement a permis d’initier des discussions avec d’autres collectivités pour élargir le cercle des partenaires.

En février 2026, une consultation auprès de la communauté algérienne locale a recueilli près de 2 300 réponses, soulignant un intérêt marqué pour cette liaison.

Ce soutien communautaire renforce la dynamique du projet, témoignant de l’importance de cette initiative pour les habitants de la région.