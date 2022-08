Une nouvelle source de pétrole découverte par Sonatrach : retrouvez tous les détails !

Mercredi dernier, le groupe pétrolier Sonatrach a annoncé la découverte d’un nouveau gisement pétrolier dans la wilaya d’Adrar. Décidément, il met toute son énergie dans l’exploitation de nouveaux gisements.

28 ans après la dernière découverte d’or noir dans la région, Sonatrach a découvert un gisement dans la wilaya d’Adrar. Le 25 juillet dernier, il a également annoncé trois nouvelles découvertes de gaz et de pétrole. Les 2 gisements de gaz se localisent dans le bassin d’Illizi et celui de pétrole, dans la région nord du bassin de Berkine.

🔴 This discovery comes 28 years since the last oil discovery made in the Sbâa region in 1994, sonatrach said.#Algeria #Sonatrach pic.twitter.com/0MNSic8Ven

