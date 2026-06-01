Une nouvelle zone de dégagement au port d’Annaba promet de transformer le quotidien des marins

Découvrez la nouvelle zone de dégagement sous contrôle douanier « El Mellaha » à Annaba, une avancée majeure pour optimiser la gestion des flux de marchandises.

Cette infrastructure moderne, inaugurée par l’Entreprise portuaire d’Annaba, promet de transformer le paysage logistique du nord-est de l’Algérie.

El Mellaha : une avancée logistique pour le port d’Annaba

L’Entreprise portuaire d’Annaba a récemment inauguré la zone de dégagement sous contrôle douanier « El Mellaha ».

🔶#بالصور.. دخول منطقة الفسحة الجديدة « الملاحة » حيز الخدمة بميناء عنابة pic.twitter.com/ruluERbpfa — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) May 30, 2026



Cette nouvelle infrastructure, située stratégiquement à proximité du port d’Annaba, s’étend sur 2,4 hectares et peut accueillir jusqu’à 3 000 conteneurs standards.

Son objectif principal est d’optimiser la gestion des flux de marchandises et de réduire la pression sur les espaces du port commercial.

En facilitant le stockage et le traitement des marchandises, « El Mellaha » contribue à désengorger les quais et à améliorer la fluidité des opérations portuaires.

Impact logistique de la zone El Mellaha

Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la zone El Mellaha joue un rôle crucial dans le désengorgement des quais et des aires de stockage du port d’Annaba.

En optimisant l’utilisation des infrastructures existantes, elle permet une meilleure gestion des flux de marchandises.

La présence de services administratifs et de contrôle, tels que les douanes et les services de santé végétale et vétérinaire, centralise les formalités nécessaires, simplifiant ainsi les opérations pour les opérateurs économiques. Cette organisation contribue à fluidifier la circulation des marchandises et des véhicules au sein du port.

Une sécurité renforcée et des projets d’avenir

La zone « El Mellaha » est équipée d’un dispositif de sécurité avancé, incluant un système de vidéosurveillance et un dispositif de lutte contre les incendies, garantissant la protection des marchandises et des opérations.

Un scanner à rayons X est également en place pour le contrôle efficace des camions et des marchandises, tandis que 24 prises électriques sont disponibles pour les conteneurs frigorifiques.

L’Entreprise portuaire d’Annaba envisage d’étendre cette zone pour accroître sa capacité d’accueil et de stockage.

Ces projets d’extension visent à répondre à l’évolution du trafic portuaire, renforçant ainsi la position stratégique du port d’Annaba.