Une plateforme numérique révolutionne l’importation des services dès le 1er août, un tournant pour les entreprises

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations s’apprête à révolutionner l’importation des services avec le lancement imminent d’une plateforme numérique innovante.

Prévue pour le 1er août 2026, cette initiative promet de transformer les procédures administratives, offrant aux opérateurs économiques un accès simplifié et efficace à un espace numérique unique.

Lancement d’une plateforme numérique innovante

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé le lancement, dès le 1er août 2026, d’une plateforme numérique dédiée à l’importation des services.

تبدأ الجزائر العمل بمنصة رقمية موحدة لاستيراد الخدمات اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل في خطوة تستهدف رقمنة قطاع التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وأوضحت الوزارة أن المنصة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين أفرادًا وشركات… pic.twitter.com/hrDjNAMNqf — الجزيرة – اقتصاد (@AJAeconomy) July 27, 2026



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de numérisation du secteur, visant à moderniser et simplifier les procédures administratives. La plateforme offrira un espace unique pour le dépôt, le traitement et le suivi des demandes d’importation.

Elle permettra de faciliter les démarches, d’améliorer les délais de traitement et d’assurer une meilleure qualité de service pour les opérateurs économiques. Dès son ouverture, toutes les procédures devront être effectuées exclusivement via cette plateforme, accessible à l’adresse services.mcepe.gov.dz.

Transformation des procédures d’importation

La nouvelle plateforme numérique révolutionnera les procédures d’importation en offrant un espace centralisé pour le dépôt, le traitement et le suivi des demandes.

Elle simplifiera les démarches administratives, réduira les délais de traitement et améliorera la qualité des services offerts aux opérateurs économiques.

Accessible à tous, qu’ils soient personnes physiques ou morales, cette plateforme garantit une utilisation exclusive pour toutes les procédures d’importation dès son lancement.

Les opérateurs pourront y accéder facilement via l’adresse dédiée services.mcepe.gov.dz, assurant ainsi une transition fluide vers un système entièrement numérisé.

Impact de l’exclusivité numérique sur les opérateurs économiques

L’exclusivité des procédures d’importation via la plateforme numérique, effective dès le 1er août 2026, représente un changement majeur pour les opérateurs économiques.

Cette transition vers un système entièrement digitalisé nécessite une adaptation rapide pour rester compétitif.

Les entreprises devront se familiariser avec cette nouvelle méthode pour optimiser leurs opérations et bénéficier des avantages offerts par la numérisation.

En s’adaptant à cette plateforme, les opérateurs pourront non seulement simplifier leurs démarches, mais aussi améliorer l’efficacité de leurs processus.