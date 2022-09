Une saisie importante par les douanes algériennes de produits de contrebande – La liste des produits est étonnante

Récemment, à Alger, les agents des douanes de la brigade régionale ont prouvé qu’ils effectuaient leur travail comme il faut. En effet, ces professionnels qui luttent contre la contrebande ont saisi plusieurs affaires de malfrats, pendant le mois d’août 2022. Ils ont travaillé main dans la main avec la brigade polyvalente.

Une cachette de contrebandiers à découvert

Les agents des douanes de Laghouat ont mené à bien l’une de leur mission principale, celle de lutter contre les fraudes. Ils ont pu saisir nombreux objets de contrebande, dont :

1 514 téléphones portables,

81 caméras de surveillance.

Ces éléments se trouvaient à l’intérieur des parties aménagées d’un camion. C’est de cette manière que les contrebandiers faisaient transporter leurs ventes illégales.

Des résultats concluants grâce à un travail d’équipe

Les agents de la brigade polyvalente d’Ain Amguel, eux, ont saisi plusieurs matériels destinés à l’exploration minière. Cette opération a été menée conjointement et de manière structurée avec les éléments de l’ANP. Parmi les objets saisis, on a répertorié :

7 marteaux-piqueurs,

37 groupes électrogènes,

2 bâtons de dynamite,

Une voiture 4×4.

Les opérations de saisie sont de plus en plus effectuées par les agents aux services de la Direction régionale des douanes. Rappelons qu’il y a quelque temps, ils ont intercepté une énorme quantité de bijoux au port d’Alger. Il s’agissait sans plus ni moins d’une tonne et demie d’objets valeureux ! Cela démontre d’une certaine manière la coordination entre les divers services au sein même de la douane.

D’ailleurs, les opérations menées récemment font partie des efforts mis en place pour une lutte efficace contre la contrebande, peu importe la forme de celle-ci. Les agents travaillent donc d’arrache-pied pour mener à bien chacune de leur mission et limiter au maximum les activités des contrebandiers.