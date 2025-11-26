Une Tunisienne saluée à Londres pour ses actions remarquables en faveur de la sécurité routière

L’ambassade de Tunisie à Londres a été mise à l’honneur lors des International Road Safety Awards, un événement parrainé par le prince Michael de Kent.

L’Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière en Tunisie a reçu une distinction pour son engagement dans la promotion de la sécurité routière, notamment autour des établissements scolaires.

Une reconnaissance internationale pour la sécurité routière en Tunisie

L’ambassade de Tunisie à Londres a récemment assisté aux prestigieux International Road Safety Awards.

Cet événement, parrainé par le prince Michael de Kent, a vu la participation de plusieurs responsables britanniques, y compris la ministre des Transports.

L’Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière en Tunisie a été honorée lors de cette cérémonie pour son implication significative dans l’amélioration de la sécurité routière.

Leur travail remarquable autour de la sécurisation des zones scolaires et l’instauration de la zone 30 km/h leur a valu cette distinction internationale.

Quels sont les projets salués pour leur impact sur la sécurité routière ?

Le projet phare de l’Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière en Tunisie, qui a retenu l’attention lors de cette cérémonie, est celui de la sécurisation des abords des établissements scolaires.

Ce projet vise à garantir un environnement sûr pour les élèves et contribue significativement à la réduction des accidents de la route.

30 km/h Vitesse limitée La mise en place d’une zone 30 km/h autour des écoles a été l’une des mesures les plus saluées lors de la cérémonie, soulignant son rôle dans la prévention des accidents.

De plus, l’instauration de la zone 30 km/h a été particulièrement appréciée. Cette mesure, qui limite la vitesse dans certaines zones, a prouvé son efficacité en matière de prévention des accidents. Afaf Ben Ghniya, présidente de l’association, et Mehdi Issaoui, membre du conseil d’administration, étaient présents pour recevoir le prix.

L’engagement des femmes tunisiennes à l’honneur !

Cette distinction met en lumière le rôle crucial des femmes tunisiennes dans le leadership et l’engagement civique sur la scène internationale.

Assister à une cérémonie aussi reconnue dans le monde entier met réellement en lumière les efforts fournis en Tunisie pour protéger les usagers de la route. Abla, 45 ans, diplomate

L’ambassade de Tunisie a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance qui s’ajoute aux succès des femmes tunisiennes dans divers domaines, notamment ceux liés à la protection des vies et à la sécurité collective.

En outre, l’ambassade a remercié les autorités britanniques et les organisateurs internationaux pour cette distinction. Elle réaffirme son engagement à renforcer la coopération et l’échange d’expertises en matière de sécurité routière, soulignant ainsi l’importance de ces initiatives pour la société tunisienne.