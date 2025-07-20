Unis contre le terrorisme : CMF et CNLCT intensifient leur collaboration pour 2025

Face à la menace persistante du terrorisme, deux acteurs majeurs de la lutte contre ce fléau mondial, le CMF (Comité Mondial de la Finance) et le CNLCT (Comité National de Lutte Contre le Terrorisme), ont décidé d’intensifier leur collaboration. Cette année 2025 marque un tournant décisif dans leur coopération, avec l’objectif commun de renforcer les mesures de sécurité et de prévention.

Cet article vous propose de découvrir comment ces deux entités comptent conjuguer leurs efforts pour faire face efficacement au terrorisme. Restez connectés pour en savoir plus sur cette alliance stratégique qui promet de redéfinir les contours de la lutte antiterroriste.

Accord CMF-CNLCT : Un pas de plus vers l’éradication du financement du terrorisme

Le 17 juillet 2025, un accord historique a été conclu entre le Conseil du Marché Financier (CMF) et la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme (CNLCT). Cet accord vise à intensifier les efforts nationaux pour contrer le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Il s’agit d’une initiative majeure visant à renforcer la coordination entre les entités concernées, à instaurer une coopération technique et opérationnelle efficace, et à améliorer la supervision et le contrôle conjoints. Cette démarche s’inscrit dans le respect des normes internationales et des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI).

Renforcement de la coopération technique et opérationnelle pour une lutte efficace

Cet accord entre le CMF et la CNLCT est un outil stratégique pour renforcer la coopération technique et opérationnelle. Il permettra d’optimiser la supervision et le contrôle conjoints, contribuant ainsi à l’efficacité du dispositif national de sanctions financières ciblées.

En respectant les exigences de vigilance et de contrôle en matière de lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, cet accord s’aligne sur les normes internationales et les recommandations du GAFI. Il témoigne de l’engagement actif du CMF à renforcer le cadre réglementaire et opérationnel dans ces domaines cruciaux.

Engagement du CMF : une participation active pour un cadre réglementaire renforcé

Le CMF s’engage à jouer un rôle actif dans le renforcement du cadre réglementaire et opérationnel lié à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Dans cette optique, le CMF a lancé, le 5 juin 2025, un questionnaire destiné aux institutions sous sa supervision afin d’évaluer leur perception des risques associés.

Cette initiative s’inscrit dans la préparation de l’évaluation mutuelle à laquelle la Tunisie sera soumise en 2025-2026, supervisée par le MENAFATF. Cela témoigne de l’implication du CMF dans les efforts nationaux visant à contrer le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.