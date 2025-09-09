Unité spéciale Flottille Soumoud : enquête urgente suite à l’incendie mystérieux du navire « Family »

L’incendie mystérieux du navire ‘Family’ a suscité une vague d’inquiétude et de spéculations. L’Unité spéciale Flottille Soumoud, réputée pour sa rigueur et son efficacité, a été chargée de mener une enquête urgente pour élucider les circonstances de ce drame maritime.

Cet article se propose de vous plonger au cœur de cette investigation complexe, où chaque indice compte et où le moindre détail peut faire basculer l’enquête.

Suivez-nous dans cette exploration intense, à la recherche de vérité sur cet événement qui a secoué le monde maritime en 2025.

Incident sur le navire « Family » de la flottille Soumoud : un début d’incendie sans conséquences

Un incident mineur s’est produit à bord du navire « Family », appartenant à la flottille Soumoud, alors qu’il était ancré au large du port tunisien de Sidi Bou Saïd. Un début d’incendie a été rapidement maîtrisé, ne causant ni dégâts matériels ni victimes.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un drone non identifié aurait largué une substance inflammable sur le bateau, mais cette version a été réfutée par le ministère de l’Intérieur. Malgré cet incident, la flottille Soumoud, composée de volontaires de 44 pays et plusieurs plateformes, maintient son objectif de briser le blocus de Gaza et prévoit de prendre la mer depuis la Tunisie.

Tunisie : l’incident du navire de la flottille Global Sumud serait dû à une panne interne La Garde nationale tunisienne a démenti toute présence de drones ou d’activité aérienne suspecte dans le ciel du port de Sidi Bou Said, à la suite de récents rapports faisant état… https://t.co/GBmcaC5Q5D — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) September 9, 2025

La flottille Soumoud reste déterminée malgré l’incident

Malgré l’incident survenu à bord du navire « Family »,

la flottille Soumoud reste inébranlable dans sa missioncomme l’a confirmé Ghassen Henchiri, membre actif de la coordination d’action conjointe pour la Palestine et du comité directeur de la flottille internationale.

Il a assuré que le départ vers Gaza est toujours prévu pour le mercredi suivant. Henchiri n’a pas pu fournir plus de détails sur l’incident, citant des raisons de sécurité nationale, et a révélé qu’une unité spéciale avait été chargée de l’enquête.

Cette détermination témoigne de l’engagement continu de la flottille Soumoud envers sa cause, malgré les obstacles rencontrés.

La flottille Soumoud prête à lever l’ancre depuis la Tunisie

Initialement prévu le 4 septembre, le départ de la flottille Soumoud depuis la Tunisie a été reporté en raison de contraintes techniques, logistiques et météorologiques.

Cependant, les organisateurs ont confirmé que la flottille, composée d’environ 20 navires et de volontaires venus de 44 pays différents, à prit la mer mercredi à 16h00 depuis Sidi Bou Saïd. Ce départ marquera l’intégration de la Flottille maghrébine de la Résilience au sein de cette initiative mondiale visant à briser le blocus de Gaza.

Malgré les défis rencontrés, la détermination des participants reste intacte, illustrant leur engagement indéfectible envers la cause palestinienne.