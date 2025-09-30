United Airlines intensifie sa connexion Marrakech-New York : une avancée majeure pour 2025

United Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde, renforce sa présence sur le marché marocain en intensifiant sa liaison entre Marrakech et New York. Cette décision stratégique, annoncée pour 2025, marque une avancée significative dans le développement de la connectivité internationale du Maroc.

Elle s’inscrit dans un contexte de reprise du tourisme mondial et d’ouverture croissante du Royaume aux investissements étrangers. Cet article vous propose d’explorer les implications de cette nouvelle dynamique pour le secteur aérien, le tourisme et l’économie marocaine.

United Airlines renforce sa liaison Marrakech-New York avec une hausse de 43% des sièges disponibles

United Airlines, la compagnie aérienne américaine, a dévoilé son intention d’augmenter de 43% l’offre de sièges sur sa liaison directe entre Marrakech et New York/Newark pour la saison hivernale 2025-2026.

Cette augmentation se traduira par une hausse des fréquences de vol, passant de trois à quatre vols hebdomadaires dès le 26 octobre 2025, et atteignant un vol quotidien du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026. Cette expansion significative intervient seulement un an après le lancement de cette ligne, offrant ainsi aux clients marocains plus d’options pour planifier leur voyage aux États-Unis durant l’hiver.

Impact de l’expansion d’United Airlines sur les clients marocains et le trafic aérien

Cette expansion offre aux voyageurs marocains une plus grande flexibilité pour planifier leur séjour hivernal aux États-Unis. De plus, ils bénéficieront de correspondances fluides via le hub de New York/Newark vers près de 80 destinations américaines.

Lors de la première saison de cette liaison, United Airlines a transporté plus de 16 000 passagers et près de 100 tonnes de fret sur plus de 130 vols dans les deux sens. Cette augmentation de l’offre de sièges et des fréquences de vol devrait donc avoir un impact positif sur le nombre de passagers et de fret transportés entre Marrakech et New York/Newark.

Caractéristiques des vols United Airlines et expansion internationale

Les vols entre Marrakech et New York/Newark sont assurés par des Boeing 767-300, dotés d’une cabine United Polaris Business élargie et United Premium Plus, offrant un confort optimal aux passagers.

Cette augmentation de la desserte s’inscrit dans le cadre de l’expansion internationale de United Airlines, qui a ajouté cet été six nouvelles destinations et neuf liaisons transatlantiques. Pionnière en la matière, United Airlines est la première compagnie à proposer des vols directs entre Marrakech et les États-Unis, renforçant ainsi son positionnement sur le marché international.