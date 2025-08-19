Université Hassan II de Casablanca : Maintien impressionnant dans le prestigieux classement de Shanghai 2025

L’Université Hassan II de Casablanca continue de faire parler d’elle sur la scène internationale. Cette institution marocaine, reconnue pour son excellence académique et sa recherche innovante, a une fois de plus confirmé sa place parmi les meilleures universités du monde. En effet, elle a réussi à maintenir sa position dans le prestigieux classement de Shanghai 2025, une réalisation qui mérite d’être célébrée.

Découvrez dans cet article comment l’Université Hassan II de Casablanca a réussi à se distinguer et à conserver sa place dans ce classement mondial très compétitif.

L’Université Hassan II de Casablanca se distingue dans le classement de Shanghai 2025

En intégrant pour la deuxième année consécutive le prestigieux classement de l’organisation internationale Shanghai Ranking Consultancy, l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) confirme son engagement envers l’excellence académique et scientifique.

Seule université marocaine à figurer dans ce palmarès de référence, l’UH2C se positionne parmi les 1000 meilleures universités mondiales, occupant une place dans la catégorie 901e-1000e. Cette reconnaissance témoigne de la qualité de l’enseignement supérieur national et de la vision stratégique de l’UH2C pour son rayonnement.

Une performance remarquable en Sciences Biologiques

Dans le domaine des Sciences Biologiques, l’UH2C se distingue particulièrement, se classant entre la 301e et la 400e place à l’échelle mondiale. Cette performance illustre l’excellence de la recherche menée par l’université dans des disciplines ayant un impact sociétal significatif. Elle témoigne également du dynamisme de ses équipes pédagogiques et scientifiques.

Le président de l’UH2C, Houssine Azeddoug, souligne que ce classement n’est pas une fin en soi, mais une étape dans leur démarche continue d’amélioration et de rayonnement. Il reflète les efforts soutenus de toute la communauté universitaire et démontre la capacité du Maroc à se positionner dans l’espace mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Abdessalam Houmada et Idriss Benchekroun, deux chercheurs de l’UH2C parmi les meilleurs mondiaux

En plus de ces performances institutionnelles, l’UH2C se distingue également par le talent individuel de ses enseignants-chercheurs. En effet, Abdessalam Houmada et Idriss Benchekroun ont été classés parmi les 200 meilleurs chercheurs mondiaux selon le AD Scientific Index 2025.

Cette distinction individuelle confirme le rôle majeur de l’UH2C dans la recherche et l’innovation, contribuant activement au développement scientifique, économique et social du Maroc. Elle réaffirme également sa mission au service de la société et son ambition d’inscrire durablement l’enseignement supérieur marocain dans les standards internationaux de qualité et de performance.