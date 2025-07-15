Université : Préinscriptions imminentes pour les bacheliers, tout commence le 22 juillet !

Bientôt diplômés du baccalauréat, vous êtes nombreux à vous interroger sur la suite de votre parcours académique. L’université est une option envisagée par beaucoup d’entre vous et les préinscriptions sont un moment clé dans cette démarche. Marquez bien vos calendriers : le 22 juillet 2025 s’ouvre la période des préinscriptions universitaires ! C’est le début d’une nouvelle aventure qui vous attend.

Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas pour que vous puissiez aborder cette étape avec sérénité et confiance. Alors, prêts à franchir le cap ? Restez connectés, on vous dit tout très prochainement !

Annonce des dates de préinscription et d’inscription pour l’année universitaire 2025/2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a dévoilé le calendrier des préinscriptions et inscriptions pour l’année universitaire 2025/2026 lors d’une conférence de presse à Alger. Les nouveaux bacheliers pourront entamer leurs démarches dès le 22 juillet, deux jours après l’annonce des résultats du Bac.

La période de validation s’étendra du 27 au 29 juillet. Les étudiants seront informés de leur orientation vers les différentes spécialités universitaires le 5 août, avant de procéder aux inscriptions définitives du 10 au 15 août. M. Baddari a également annoncé que 65% des nouveaux bacheliers seront orientés vers des spécialités scientifiques et d’ingénierie.

Orientation des nouveaux bacheliers vers les spécialités universitaires

Les résultats d’orientation vers les différentes filières universitaires seront dévoilés le 5 août, permettant aux étudiants de finaliser leur inscription entre le 10 et le 15 août. M. Baddari a souligné que la majorité des nouveaux bacheliers, soit 65%, seront dirigés vers des domaines scientifiques et d’ingénierie. Pour aider ces étudiants dans leur choix, des journées portes ouvertes virtuelles seront organisées dans tous les établissements universitaires.

Ces initiatives visent à faciliter la transition des nouveaux bacheliers vers l’enseignement supérieur et à les orienter vers des filières en adéquation avec leurs aspirations et les besoins du marché du travail.

Portes ouvertes virtuelles pour aider les étudiants à choisir leur spécialité

Afin d’accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix de spécialité, des portes ouvertes virtuelles seront organisées sur l’ensemble des établissements universitaires. Ces événements en ligne offriront aux étudiants la possibilité d’explorer les différentes filières disponibles, de poser des questions et de se familiariser avec le milieu universitaire avant de faire leur choix définitif.

Cette initiative vise à faciliter la transition vers l’enseignement supérieur et à assurer que chaque étudiant s’oriente vers une spécialité qui correspond à ses aspirations et aux besoins du marché du travail.