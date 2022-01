Universités en Algérie : Voici la date de la reprise des cours

La crise sanitaire en Algérie n’est pas de tout repos pour le dirigeant et les membres du gouvernement. En raison de l’explosion du nombre des personnes affectées, plusieurs protocoles ont été mis en place.

Cette fois-ci les étudiants des enseignements supérieurs sont les premiers concernés. Encourent-ils une année blanche ? La décision prise bouleversera-t-elle la suite du programme ?

Situation épidémiologique critique

Le bilan de la pandémie est de plus en plus important. Face à la propagation active du virus, certains établissements universitaires ont décidé de retarder les examens ou de les programmer à distance, selon certaines sources.

La conséquence de la quatrième vague du covid-19 prend une ampleur considérable en Algérie. Une problématique qui a fait rapidement réagir Abdelmadjid Tebboune, le Président de la République.

Durant une réunion, ce dernier a évoqué plusieurs mesures impliquant notamment les étudiants de l’université du pays. Cela a conduit à l’interruption de l’enseignement de manière temporaire. Une mesure prise après le vote en grand nombre des responsables conviés à la conférence.

Date de réouverture des enseignements supérieurs confirmée

Le récent entretien piloté par le Président de la République a regroupé une multitude de responsables dans différents secteurs. Certains d’entre eux ont indiqué que la réouverture des cours en présentiel se tiendra dans quelques jours.

La date de la rentrée est fixée pour le 1er février 2022. En clair, la période de pause s’arrête le 31 janvier 2022. Saidani Boualem a affirmé que la résolution mise en avant lors de cette réunion vise à réduire les risques de contaminations.

Le directeur de la formation et de l’enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique notifie également que ce dispositif contribue au combat du pays contre le coronavirus et à la prévention de la maladie.