Urbanisme : Casablanca dévoile son passage souterrain flambant neuf, un projet d’envergure

Casablanca, la ville blanche du Maroc, est en constante évolution. Elle vient de franchir une nouvelle étape dans son développement urbain avec l’inauguration d’un passage souterrain flambant neuf. Ce projet d’envergure, qui s’inscrit dans une volonté de modernisation et d’amélioration de la mobilité urbaine, promet de transformer le paysage de la métropole.

Découvrez dans cet article les détails de cette réalisation architecturale impressionnante qui marque un tournant dans l’histoire de l’urbanisme de Casablanca.

Le nouveau tunnel souterrain de Casablanca inauguré par Nabila Rmili

La semaine dernière, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a dévoilé le tout nouveau tunnel souterrain, une infrastructure très attendue par les résidents des quartiers de Bernoussi et Sidi Moumen. Ce projet ne se limite pas à être une simple addition aux infrastructures existantes, mais symbolise un engagement fort envers la justice territoriale.

En l’espace de huit mois seulement, trois kilomètres d’infrastructure routière ont été construits, y compris ce tunnel crucial, qui promet d’alléger considérablement le trafic dans l’une des zones les plus actives de la ville, englobant les quartiers industriels et résidentiels.

Un exploit de construction en huit mois

La réalisation de trois kilomètres d’infrastructure routière, incluant un tunnel souterrain majeur, en seulement huit mois est une prouesse remarquable. Cette rapidité a été rendue possible grâce à une planification rigoureuse et à l’effort concerté des équipes de construction. Cependant, le projet n’a pas été sans défis.

La complexité de la construction souterraine et la nécessité de minimiser les perturbations pour les résidents et les entreprises locales ont posé des difficultés significatives. Malgré cela, le tunnel, doté de deux voies de circulation dans chaque sens et équipé d’éclairage public, de systèmes d’évacuation des eaux pluviales, de barrières de sécurité et d’aménagements pour les piétons, a été achevé avec succès.

Caractéristiques et avantages du nouveau tunnel

Le tunnel nouvellement inauguré se distingue par ses deux sens de circulation, chacun doté de trois voies. Il est également équipé d’un éclairage public, de systèmes d’évacuation des eaux pluviales, de barrières de sécurité, ainsi que d’aménagements pour les piétons et de feux de signalisation. Ces caractéristiques contribueront à une meilleure fluidité du trafic, réduisant ainsi les embouteillages dans cette zone dynamique de la ville.

En effet, le tunnel promet de désengorger efficacement les quartiers industriels et résidentiels, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants et favorisant l’activité économique locale.