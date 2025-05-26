Urgence météo au Maroc : pluies torrentielles attendues dès vendredi, découvrez les villes en alerte

Face à une situation météorologique exceptionnelle, le Maroc se prépare à affronter des pluies torrentielles dès ce vendredi. Un événement qui suscite l’inquiétude et mobilise les autorités locales. Quelles sont les villes en alerte ? Comment se préparer à cette urgence météo ? Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour comprendre la situation et anticiper au mieux ces intempéries.

Restez connectés pour suivre l’évolution de la situation en temps réel et découvrir les mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité de tous.

Alerte météo : Vendredi marqué par de fortes averses orageuses et risque de grêle

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis une alerte concernant des précipitations orageuses importantes, accompagnées d’un risque de grêle, attendues ce vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Selon les prévisions, ces averses intenses, dont l’intensité pourrait varier entre 15 et 35 mm, sont prévues de 12H à 20H.

Les provinces de Guercif, Taourirt, Taza, Nador, Driouch, Al Hoceima et Chefchaouen sont particulièrement concernées par cette alerte de niveau de vigilance orange.

Zoom sur les provinces touchées par l’alerte météo

Les provinces de Guercif, Taourirt, Taza, Nador, Driouch, Al Hoceima et Chefchaouen sont spécifiquement visées par cette alerte météorologique. Ces régions, situées dans le nord-est du Royaume, sont souvent sujettes à des conditions météorologiques extrêmes en raison de leur position géographique.

La vigilance orange émise par la DGM signifie que les habitants doivent être préparés à faire face à des situations potentiellement dangereuses. Les averses orageuses intenses, accompagnées de grêle, pourraient causer des perturbations significatives, notamment entre 12H et 20H ce vendredi.

Implications de l’alerte orange pour les habitants

L’alerte orange émise par la DGM implique une vigilance accrue pour les résidents des provinces concernées. Cette couleur indique un niveau de danger important, nécessitant une préparation adéquate face à des conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Les fortes averses orageuses, avec risque de grêle, peuvent entraîner des perturbations majeures, notamment entre 12H et 20H ce vendredi.

Il est donc recommandé aux habitants de Guercif, Taourirt, Taza, Nador, Driouch, Al Hoceima et Chefchaouen de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour minimiser les impacts potentiels de ces intempéries.