Urgent : 243 familles d’Oran secourues suite à un glissement de terrain, voici les détails

Un événement tragique a récemment secoué la ville d’Oran, en Algérie. Un glissement de terrain massif a mis en péril la sécurité de nombreuses familles, nécessitant une intervention d’urgence pour leur sauvetage. Cet article se propose de vous fournir tous les détails sur cette situation alarmante qui a touché 243 familles oranaises. Nous aborderons les causes possibles de ce désastre naturel, les mesures prises par les autorités locales et les organisations humanitaires pour aider les victimes, ainsi que les conséquences à long terme pour la communauté locale.

Restez avec nous pour comprendre l’ampleur de cette catastrophe et ses implications.

Oran : relogement de 243 familles suite à un glissement de terrain

Fin avril, la ville d’Oran a été le théâtre d’un tragique glissement de terrain qui a coûté la vie à quatre personnes et blessé treize autres. Suite à ce drame, une opération de relogement a été mise en place pour les familles sinistrées du quartier Es-Sanaoubar. Dès le jour de l’accident, 183 familles ont été relogées dans des logements neufs, conformément aux instructions du Président Abdelmadjid Tebboune.

Par la suite, 60 autres familles ont été prises en charge, portant le total à 243 familles relogées. Les autorités locales, en coordination avec l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), ont assuré le suivi de cette opération.

Organisation et mise en œuvre de l’opération de relogement

Les services de la wilaya d’Oran, en collaboration avec la daïra, la commune, la direction du logement et l’OPGI, ont orchestré le relogement des familles sinistrées. Sur ordre du wali d’Oran, Samir Chibani, 129 familles ont été installées dans les logements publics locatifs à Oued Tlelat et 114 autres à Misserghine.

Une fois le relogement terminé, les habitations endommagées et menaçant ruine ont été démolies. Pour mener à bien cette opération, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés.

Visite ministérielle et mesures pour les familles en zone à risque

En réponse à cette catastrophe, une délégation ministérielle, dirigée par Brahim Merad, ministre de l’Intérieur, a été dépêchée à Oran pour évaluer la situation des blessés et proposer des solutions aux victimes. Parallèlement, toutes les familles vivant dans une zone à risque autour du lieu du glissement de terrain seront prises en charge, conformément au rapport de l’Organisme de contrôle technique de construction (CTC).

Les familles non encore relogées bénéficieront d’un soutien légal après vérification dans le fichier national du logement.