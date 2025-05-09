Urgent : Barrage de Mellegue en Tunisie débordant suite à l’afflux d’eau massif depuis l’Algérie

Alerte en Tunisie ! Le barrage de Mellegue, l’un des plus importants du pays, est sur le point de déborder. La cause ? Un afflux massif d’eau provenant de l’Algérie. Cette situation inédite et préoccupante suscite de nombreuses interrogations. Quelles sont les conséquences possibles pour la région ? Comment les autorités gèrent-elles cette crise ?

Cet article se propose de faire le point sur cette situation d’urgence qui met en péril l’équilibre hydrique de la région. Restez connectés pour suivre l’évolution de cette situation critique.

Précaution face à l’arrivée d’eaux algériennes : déversement partiel du barrage de Mellegue en Tunisie

Face à une arrivée massive d’eau depuis l’Algérie, les autorités tunisiennes ont pris la décision de procéder à un déversement préventif du barrage de Mellegue, localisé dans le gouvernorat du Kef. Cette mesure fait suite à l’annonce du remplissage complet du barrage algérien de Oued Mellegue qui a commencé à libérer ses eaux vers le barrage tunisien homonyme et ensuite vers le barrage de Sidi Salem, l’un des plus importants du pays.

L’Observatoire tunisien de la météo et du climat prévoit une augmentation du débit de l’oued Mellegue dans les jours à venir, rappelant les épisodes hydriques de mai et juin 2023. Les institutions tunisiennes et algériennes collaborent étroitement pour assurer la sécurité des infrastructures et une gestion optimale des ressources en eau.

Coordination algéro-tunisienne pour la gestion des ressources hydriques

La coordination entre les autorités hydrauliques tunisiennes et les institutions algériennes est essentielle pour surveiller l’évolution de la situation. Le barrage algérien de Oued Mellegue, rempli à 100%, a commencé à libérer ses eaux, impactant directement le barrage tunisien du même nom et le barrage de Sidi Salem.

Cette collaboration vise à garantir la sécurité des infrastructures et une gestion optimale des ressources en eau, cruciales pour l’agriculture et l’approvisionnement des populations. Les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles perturbations climatiques, rappelant les épisodes hydriques de mai et juin 2023 où des volumes d’eau similaires avaient été enregistrés.

Prévisions météorologiques et comparaison avec les épisodes hydriques précédents

L’Observatoire tunisien de la météo et du climat prévoit une hausse du débit de l’oued Mellegue dans les prochains jours, en raison des perturbations climatiques attendues durant la seconde moitié de mai.

Cette situation évoque les événements hydriques survenus en mai et juin 2023, où des volumes d’eau comparables avaient été observés. La vigilance reste donc de mise pour anticiper tout risque potentiel lié à cette augmentation du débit.