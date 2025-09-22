Urgent : Des milliers de poissons échoués sur la plage de Soliman, le ministre de l’environnement intervient en personne

Un événement inquiétant s’est produit sur la plage de Soliman, suscitant l’attention nationale et internationale. Des milliers de poissons ont été retrouvés échoués, créant une scène aussi déconcertante que préoccupante. Face à cette situation alarmante, le ministre de l’environnement a jugé nécessaire d’intervenir en personne.

Cet article vous apportera des détails sur cet incident écologique majeur et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Restez connectés pour comprendre les implications de ce phénomène et découvrir les actions entreprises pour protéger notre environnement.

Visite du ministre de l’Environnement sur la plage de Soliman suite à une mortalité massive de poissons

Le dimanche suivant le 19 septembre 2025, Habib Abid, ministre de l’Environnement, s’est rendu sur la côte de Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul, pour enquêter sur un incident inquiétant. Des images montrant une quantité importante de poissons morts avaient été largement partagées sur les réseaux sociaux et parmi les militants écologistes.

Plage de Soliman : Poissons morts échoués et mer brunie inquiètent les autorités https://t.co/djlg3RXCno #Tunisie — webdo (@webdo_tn) September 22, 2025

Souad Chetouti, coordinatrice des programmes de l’association « Environnement et Développement » de Soliman, a confirmé ces informations à l’agence de presse tunisienne TAP.

Actions des autorités locales face à l’incident de mortalité des poissons

Face à cette situation alarmante, les autorités locales ont rapidement mis en place un comité d’inspection composé de la Direction régionale de la protection de la bande côtière, de l’Institut national des sciences marines, de la Direction régionale de la santé et de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement.

Ce comité a procédé à des prélèvements d’échantillons de poissons morts, d’eau de mer, de sable et d’eau des oueds à trois endroits le long de la côte. L’Institut national des sciences marines et l’Agence nationale pour la protection de l’environnement se sont engagés à analyser ces échantillons pour déterminer les causes de la mortalité des poissons.

Parallèlement, la municipalité de Slimane a pris en charge la gestion des poissons morts, en les recouvrant de chaux et en les enterrant conformément aux procédures en vigueur.

Observations et hypothèses de Souad Chetouti sur l’incident

Souad Chetouti, coordinatrice des programmes de l’association « Environnement et Développement » de Soliman, a émis des doutes quant à la similitude des causes de cet incident avec celui survenu en juin 2025.

Elle a souligné que les quantités de poissons morts étaient nettement inférieures à celles observées lors de l’événement précédent. Par ailleurs, elle a noté un changement inquiétant dans la couleur de la mer de Slimane, passée au brun.

Selon elle, ce phénomène nécessite une explication scientifique basée sur les résultats des prélèvements effectués. Enfin, Chetouti a suggéré que le changement de couleur pourrait être lié à un déplacement des vents transportant la pollution vers Soliman.